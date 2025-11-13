STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia

Systémové zmeny spolu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu.
Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas (STVR) informovala, jej vedenie o tom rozhodlo po dôkladnom uvážení. Vysielania relácie Reportéri bude pozastavené do konca tohto roka.

„Cieľom tohto kroku je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží,“ uviedla STVR. Podľa jej vyjadrenia sa pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov, a tiež na nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.

Nové kontrolné mechanizmy pred odvysielaním

„Zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním,“ argumentuje verejnoprávny vysielateľ.

Systémové zmeny spolu s posilnením a stabilizáciou redakčného tímu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu. Vedenie verejnoprávneho vysielateľa prízvukovalo, že nejde o zrušenie relácie, ale o dočasné pozastavenie, ktoré umožní pripraviť jej návrat v novej podobe.

Vyjadrenie generálnej riaditeľky STVR

„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uzavrela generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Zhruba deň pred vyjadrením STVR upozornil Denník N na to, že televízia zastavila odvysielanie reportáže v relácii Reportéri. Reportáž redaktora Ivana Bradu sa týkala prípadu podnikateľa, ktorý prišiel o majetok, ešte deň pred plánovaným odvysielaním ju STVR pritom promovala napríklad aj na sociálnych sieťach. V priebehu niekoľkých týždňov išlo už o druhú neodvysielanú reportáž, podobný osud podľa Denníka N postretol aj reportáž o odstrele medveďov.

