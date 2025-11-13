STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia

Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas (STVR) informovala, jej vedenie o tom rozhodlo po dôkladnom uvážení. Vysielania relácie Reportéri bude pozastavené do konca tohto roka.
„Cieľom tohto kroku je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží,“ uviedla STVR. Podľa jej vyjadrenia sa pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov, a tiež na nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.
Nové kontrolné mechanizmy pred odvysielaním
„Zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním,“ argumentuje verejnoprávny vysielateľ.
STVR sa chystá prepúšťať, hĺbkový audit odhalil mnoho skrytých problémov
Systémové zmeny spolu s posilnením a stabilizáciou redakčného tímu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu. Vedenie verejnoprávneho vysielateľa prízvukovalo, že nejde o zrušenie relácie, ale o dočasné pozastavenie, ktoré umožní pripraviť jej návrat v novej podobe.
Vyjadrenie generálnej riaditeľky STVR
„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uzavrela generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Rada STVR momentálne nemá obsadenú pozíciu predsedu. Machala priblížil, kedy pristúpia k jeho voľbe
Zhruba deň pred vyjadrením STVR upozornil Denník N na to, že televízia zastavila odvysielanie reportáže v relácii Reportéri. Reportáž redaktora Ivana Bradu sa týkala prípadu podnikateľa, ktorý prišiel o majetok, ešte deň pred plánovaným odvysielaním ju STVR pritom promovala napríklad aj na sociálnych sieťach. V priebehu niekoľkých týždňov išlo už o druhú neodvysielanú reportáž, podobný osud podľa Denníka N postretol aj reportáž o odstrele medveďov.