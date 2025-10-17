Osaková v Osake nenastúpila na štvrťfinále dvojhry žien. Čo ju trápi?

Japonská tenistka Naomi Osaková odstúpila z turnaja WTA v rodnej Osake pred štvrťfinále dvojhry žien proti Rumunke Jaqueline Cristianovej. Dôvodom je zranenie ľavej nohy.
Po náročnom osemfinále proti obhajkyni titulu Suzan Lamensovej, v ktorom zvíťazila v troch setoch, bola Osaková dojatá a duel dohrala s obviazaným stehnom.
Zástupcovia turnaja na platforme X oznámili, že štvornásobná grandslamová šampiónka sa nezotavila zo zranenia a nemôže nastúpiť v plánovanom štvrťfinále proti rumunskej hráčke Jaqueline Cristianovej.
Osaková tento týždeň oslávila 28. narodeniny a je momentálne na 16. mieste svetového rebríčka. Uviedla, že počas osemfinálového zápasu jej pomáhali lieky proti bolesti. Po jej odstúpení zostáva najvyššie nasadenou hráčkou Leylah Fernandezová, štvorka „pavúka“ vo štvrťfinále vyradila Slovenku Rebeccu Šramkovú 2:0 na sety.
Osaková by sa počas nasledujúceho týždňa mala predstaviť na turnaji WTA v Tokiu.