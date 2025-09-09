Rebeli zabili učiteľov a telá varili v sudoch. ICC začína pojednávanie s ugandským vojnovým veliteľom Konym

Medzinárodný trestný súd (ICC) v utorok otvoril pojednávanie o vojnových zločinoch proti Josephovi Konymu, brutálnemu ugandskému povstaleckému veliteľovi, ktorého „Armáda Božieho odporu (LRA)“ je zodpovedná za vraždy a únosy desaťtisícov ľudí.
Kony bol prvým podozrivým z vojnových zločinov, ktorého ICC obvinil v roku 2005. Pojednávanie je prvým v histórii súdu, ktoré prebieha v neprítomnosti obvineného, po desaťročiach neúspešného pátrania.
Museli jesť pozostatky učiteľov
Kony čelí 39 obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, vrátane vrážd, znásilnení, mučenia, zotročovania a sexuálneho otroctva, ktoré mali byť spáchané v období od júla 2002 do decembra 2005 na severe Ugandy.
Bývalý katolícky miništrant viedol obávanú LRA, ktorej povstanie proti ugandskej vláde si podľa Organizácie Spojených národov (OSN) vyžiadalo viac ako 100-tisíc obetí a 60-tisíc unesených detí. LRA sa stala synonymom brutality, pričom utečenci rozprávali o hrôzach, ako napríklad o nútení sekať alebo dokonca hrýzť iných na smrť, kanibalizme a pití krvi.
Bojovníci LRA zaútočili na školu Everlyn Ayo, keď mala päť rokov. Teraz, ako 39-ročná, plánuje počúvať pojednávanie v rádiu z mesta Gulu. „Rebeli vtrhli do školy, zabili a uvarili našich učiteľov vo veľkých sudoch a my sme boli nútení jesť ich pozostatky,“ povedala Ayo agentúre AFP.
Traumatizujúce zážitky
Stala sa takzvanou „nočnou cestujúcou“, jednou z tisícok detí, ktoré každú noc putovali do úkrytov v snahe vyhnúť sa hrôzam LRA. „Mnohokrát sme po návrate do dediny našli krvou nasiaknuté telá. Keď som ako dieťa videla všetku tú krv, traumatizovalo mi to oči,“ povedala Ayo agentúre AFP. „Už mnoho rokov dobre nevidím. Vidím len krv.“
Pojednávanie o potvrdení obvinení, ktoré potrvá tri dni, predstavuje prvý krok k súdnemu procesu, ktorý sa musí začať do 60 dní, ak sudcovia rozhodnú, že obvinenia sú opodstatnené.
V prípade Konyho nie je súdny proces možný, pretože štatúty ICC neumožňujú súdiť podozrivého v neprítomnosti. Konyho obhajca, ktorý sa tiež zúčastnil na pojednávaní, označil proces za „obrovské náklady na čas, peniaze a úsilie bez akéhokoľvek úžitku“. Prokurátori však tvrdia, že usporiadanie pojednávania by znamenalo rýchlejší proces, ak by Konyho niekedy našli a priviedli do Haagu.
Naposledy bol v Stredoafrickej republike
Podľa panelu expertov OSN z júna 2024 sa predpokladá, že Kony opustil Sudán pre občiansku vojnu v tejto krajine a presťahoval sa do odľahlej časti Stredoafrickej republiky. Jeho posledné známe vystúpenie bolo v roku 2006, keď západnému novinárovi povedal, že „nie je terorista“ a že príbehy o brutalite LRA sú „propaganda“. Momentálne nie je známe, či je vôbec ešte nažive.
Prokurátori tiež dúfajú, že vypočutie umožní obetiam pocit spravodlivosti. „Aj keď sme si toho veľa prežili, nemôžeme stratiť nádej. Dostane ma vláda alebo Kony späť do stavu, v akom som bola predtým? Nie. Ale aspoň sa dočkám spravodlivosti,“ povedala Stella Angel Lanam, ktorú LRA zajala ako 10-ročnú a prinútila stať sa detskou vojačkou. Dnes 38-ročná žena je v súčasnosti riaditeľkou skupiny ponúkajúcej poradenstvo obetiam.