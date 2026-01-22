Barca prežila mráz v Prahe. Fermin López žiaril, Lewandowski proti Slavii skóroval na obe strany

Hráči FC Barcelona zvládli náročný večer v mrazivej Prahe a po výhre 4:2 nad Slaviou si udržali šancu na priamy postup do osemfinále Ligy majstrov 2025/2026. Hrdinom stredajšieho zápasu v „stovežatej“ bol Fermín López, ktorý už v prvom polčase strelil dva góly a nasmeroval Kataláncov k cenným trom bodom.
Zápas sa pre hostí nezačal ideálne. Slavia, hrajúca prvý ostrý duel po zimnej prestávke, išla do vedenia už v 10. minúte po rohovom kope. Barcelona však postupne prevzala kontrolu. López najprv vyrovnal po prihrávke Frenkieho de Jonga a zakrátko prudkou strelou preklopil skóre na hosťujúcu stranu.
Tesne pred prestávkou však domáci znovu udreli, keď si Robert Lewandowski nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete. Rozhodujúci moment prišiel po hodine hry. Dani Olmo, ktorý vystriedal zraneného Pedriho, poslal Barcelonu späť do vedenia nádhernou strelou do vinkla.
Lewandowski sa neskôr strelecky presadil aj do „správnej“ bránky a gólom poistil triumf hostí. Barcelona si tak napravila chuť po ligovej prehre s Realom Sociedad a zostáva v hre o elitnú osmičku, ktorá znamená menej zápasov v jarnej fáze európskeho pohára číslo jeden.
Tréner Hansi Flick po zápase priznal, že duel bol extrémne náročný pre počasie aj agresívny pressing Slavie. Barca teraz rozhodne o svojom osude v poslednom zápase ligovej fázy doma proti FC Kodaň. „V tejto Lige majstrov sme nezačali dobre, ale na konci stále máme šancu dostať sa do (najlepšej) osmičky a to je to, čo chceme, pretože potom budeme mať o dva zápasy menej,“ podotkol Flick.
Strelca prvého gólu Slavie Vasila Kušeja mrzelo, že zápas prakticky rozhodla strela z diaľky. „Do tohto momentu sme sa držali. Potom však prišiel tretí a štvrtý gól. Dva zlepené zásahy proti takému súperovi s vami zamávajú. Proti takým strelám, aké predviedli López a Olmo, sa ťažko niečo robí,“ skonštatoval Kušej pre klubový web.