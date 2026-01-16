Po polročnej absencii sa do zostavy Bayernu Mníchov vracia Musiala. Nájde stratenú formu?

Nemecký futbalový stredopoliar Jamal Musiala by sa po polročnej absencii mohol vrátiť do zostavy Bayernu Mníchov už vo víkendovom bundesligovom súboji proti Lipsku. Dvadsaťdvaročný reprezentant Nemecka nútene pauzuje od leta.
Musiala sa zranil počas majstrovstiev sveta klubov v stretnutí proti francúzskemu Parížu Saint-Germain. Zlomil si nohu a vedel, že pauza bude dlhá. V decembri 2025 začal s prípravou na návrat na súťažné trávniky a jeho kondícia vzrástla natoľko, že kouč Vincent Kompany ho už môže nasadiť do akcie.
Okrem Musialu by sa do zostavy Bavorov mohli po zranení vrátiť aj kapitán reprezentačných výberov Nemecka a Kanady – Joshua Kimmich resp. Alphonso Davies.
Musiala pôsobí v Bayerne od leta 2019. Ešte ako mládežník prišiel do Mníchova z londýnskej Chelsea. Za Bavorov absolvoval zatiaľ 207 zápasov naprieč všetkými súťažami, dosiahol v nich 64 presných zásahov a pridal aj 39 gólových prihrávok.
Je päťnásobný bundesligový šampión a raz s Bayernom ovládol aj Ligu majstrov. Počas uplynulej sezóny predĺžil s klubom zmluvu do roku 2030.
Bayern je po polovici sezóny suverénny líder I. bundesligy a má náskok pohodlný 11 bodov pred druhou Borussiou Dortmund.