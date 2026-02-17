Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4

Predseda Národnej rady (NR) SRRichard Raši (Hlas-SD) rokoval s podpredsedom vlády a ministrom priemyslu a obchodu Českej republiky Karlom Havlíčkom. Spoločne s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbertom Pucim (Hlas-SD) sa venovali témam energetickej bezpečnosti a koordinácii v rámci V4.
Ako uviedli z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, stretnutie potvrdilo nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami a zameralo sa na prehĺbenie spolupráce v kľúčových oblastiach energetiky a hospodárstva. Hlavnou témou rokovania Rašiho s Havlíčkom bola energetická bezpečnosť a sebestačnosť oboch krajín.
Silná energetická platforma vo V4
„Predseda NR SR Richard Raši v tejto súvislosti českému partnerovi vyjadril svoje presvedčenie, že Slovensko a Česko, ako priemyselne orientované krajiny s podobnou štruktúrou ekonomík, musia úzko koordinovať svoje pozície na pôde Európskej únie. Cieľom takejto spolupráce je zabezpečiť, aby európske dekarbonizačné a energetické iniciatívy zohľadňovali naše a české národné špecifiká a neohrozovali konkurencieschopnosť domáceho priemyslu,“ uviedli z Kancelárie NR SR.
Doplnili, že v súvislosti s touto myšlienkou, a v kontexte parlamentnej spolupráce a regionálnej koordinácie v rámci Vyšehradskej skupiny, Raši vyzdvihol dôležitosť odborného dialógu aj na úrovni parlamentných výborov. „Považujem za kľúčové, aby sme naše spoločné záujmy v oblasti hospodárskeho rastu a inovácií pretavili do konkrétnych krokov. Práve preto vkladám veľké očakávania do septembrového stretnutia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4, ktoré bude v gescii práve nášho výboru pre hospodárske záležitosti pod vedením jeho predsedu Puciho. Bude to ideálna príležitosť na hĺbkovú diskusiu o ochrane nášho priemyslu a efektívnom prepájaní vedecko-výskumných kapacít, ktoré prinesú priamy úspech našim občanom,“ vyjadril sa šéf slovenského parlamentu.
V diskusii s Havlíčkom sa venovali aj témam energetickej sebestačnosti, tranzitu plynu a ropy, aj rozvoja jadrovej energetiky, ktorá zostáva strategickou prioritou pre oba štáty. Raši v tejto súvislosti predstavil iniciatívu na užšie prepojenie v rámci zoskupenia V4.
„V súčasnej zložitej situácii je nevyhnutné, aby sme v regióne ťahali za jeden povraz. Mojou ambíciou je vytvoriť v rámci V4 silnú energetickú platformu spolu s Českou republikou, ktorá by slúžila ako spoločný nástroj na koordináciu diverzifikácie dodávok a posilnenie našej celkovej energetickej bezpečnosti. Iba spoločným tlakom a jasne definovanými prioritami dokážeme efektívne čeliť vysokým cenám energií a zabezpečiť stabilitu pre naše domácnosti aj priemyselné podniky,“ uviedol predseda NR SR.
Intenzívnejší politický dialóg
Obe zúčastnené strany deklarovali záujem zintenzívniť politický dialóg, vrátane spoločných zasadnutí vlád, ktorých obnovenie je v pláne. Významným míľnikom vzájomných vzťahov by malo byť aj marcové stretnutie predsedov parlamentov na Veľkej Javorine, má symbolicky podčiarknuť česko-slovenskú vzájomnosť a vytvoriť základ pre ďalšiu spoluprácu na expertnej úrovni v oblasti jadrovej energetiky.
„Utorkové stretnutie predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a podpredsedu vlády a ministra priemyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka nadväzuje na dynamický politický dialóg po nástupných návštevách kľúčových českých predstaviteľov a potvrdzuje nadštandardné, mimoriadne širokospektrálne vzťahy medzi oboma krajinami,“ uzavreli z kancelárie NR SR.