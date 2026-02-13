Raši prijal na Bratislavskom hrade veľvyslancov krajín V4, odovzdal im pamätné plakety – VIDEO

Predseda Národnej rady (NR) SRRichard Raši (Hlas-SD) prijal v piatok na Bratislavskom hrade veľvyslancov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti nadchádzajúceho 35. výročia jej založenia. Prítomným veľvyslancom Raši odovzdal pamätné plakety predsedu NR SR za ich mimoriadny prínos k rozvoju vzájomných vzťahov. Informovala o tom Kancelária NR SR.
Koordinovaný postup V4
Pri príležitosti výročia založenia V4 Raši vyzdvihol nespochybniteľnú váhu Vyšehradskej skupiny. „Spoločne sme regiónom so 65 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje 14 % populácie Európskej únie. Táto sila nám dáva mandát na to, aby sme boli v európskych debatách silným partnerom. Koordinovaný postup V4 nie je len o regionálnej solidarite, ale aj o zvyšovaní nášho vplyvu na smerovanie celej Únie,“ uviedol.
Pripomenul, že SR bude aj naďalej aktívne využívať formát V4 pri presadzovaní tém, v ktorých krajina zastáva rovnaké alebo podobné postoje s našimi partnermi.
„Z pohľadu Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby štáty V4 aktívnejšie spolupracovali a spájali sa pri témach, v ktorých zdieľame spoločné názory, predovšetkým na európskej i globálnej úrovni. Dnes vidíme, aké dôležité je presadzovať na európskej pôde spoločné stanoviská tam, kde sa bezprostredne týkajú našich občanov, firiem alebo inštitúcií. Zároveň pritom otvorene diskutujeme aj v oblastiach, v ktorých majú naše krajiny niekedy odlišné postoje, pretože práve v schopnosti viesť skutočne priateľský dialóg aj pri rozdielnych názoroch spočíva vzácna sila a životaschopnosť nášho partnerstva,“ doplnil Raši.
Rozvoj prihraničných regiónov
Na spoločnom stretnutí partneri diskutovali aj o aktuálnych strategických výzvach, ktorým krajiny V4 čelia. Kľúčovou témou bola koordinácia postojov v otázkach energetickej bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc.
Významná časť diskusie bola venovaná parlamentnej diplomacii, kultúrnej spolupráci a rozvoju prihraničných regiónov, keďže až 44 % obyvateľov Slovenska žije v pohraničí. Prioritou v tomto smere zostáva príprava nového rozpočtu EÚ a vzájomná infraštruktúrna prepojenosť, ktorú podporuje program cezhraničnej spolupráce Interreg s objemom takmer 600 miliónov eur.
Stretnutie predchádzalo ročnému predsedníctvu SR vo V4, ktoré sa začne 1. júla 2026. Raši v tejto súvislosti potvrdil snahu SR posilniť vzájomný dialóg v rámci V4 a podporu projektom zameraným na stabilitu regiónu. Významnú úlohu počas slovenského predsedníctva zohrá podľa predsedu NR SR aj parlamentná diplomacia. Program slovenského predsedníctva vo V4 bude zahŕňať okrem iného aj stretnutia predsedov parlamentov krajín V4, a to aj na bilaterálnej úrovni alebo vo formáte V4plus.