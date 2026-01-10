Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať

Predlžovanie ďalšieho volebného obdobia je podľa Rašiho požiadavkou regiónov.
Téma predĺženia mandátu predstaviteľov samospráv od ďalšieho volebného obdobia by podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) mohla ísť na druhú tohtoročnú schôdzu v parlamente, v marci či apríli 2026. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Opakovane zdôraznil, že otázka predĺženia aktuálneho mandátu starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov bola uzavretá.

Je na tom dohoda koalície. Je súhlas aj Kresťanskodemokratického hnutia,“ uviedol Raši v súvislosti s predlžovaním mandátov od ďalšieho volebného obdobia. Avizoval, že plánuje diskutovať aj s Progresívnym Slovenskom. Predlžovanie ďalšieho volebného obdobia je podľa Rašiho požiadavkou regiónov. Volebné obdobie predstaviteľov samospráv by sa mohlo predlžovať z aktuálnych štyroch na päť rokov. Na zmenu je ale potrebná zmena ústavy.

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nevylúčil podporu pre tento návrh, je ochotný o tejto téme diskutovať. „Principiálne nehovorím nie, ale nie je to to, čo by malo teraz Slovensko urgentne riešiť,“ myslí si. Vyjadril potešenie nad tým, že sa upustilo od nápadu preložiť tohtoročné voľby do orgánov samospráv o rok neskôr. Raši poprel, že by témou bolo predlžovanie mandátov poslancov Národnej rady SR.

