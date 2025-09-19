Liverpool chce strieľať víťazné góly skôr ako v úplnom závere. Arsenal by rád natiahol šnúru víťazstiev proti Manchestru City

Obhajca anglického ligového titulu FC Liverpool sa v sobotu v zápase proti Evertonu pokúsi ukončiť sériu dramatických triumfov s gólmi v úplnom závere. Tréner Arne Slot a jeho tím zaznamenali víťazné góly v 83. minúte alebo neskôr vo všetkých piatich zápasoch sezóny.

„Potrebujeme sa vrátiť k jednoduchším a ľahším víťazstvám,“ povedal obranca Andy Robertson z tímu lídra hodnotenia Premier League.

Arsenal, ktorý v ostatných troch sezónach skončil vždy druhý, sa v nedeľu stretne s Manchestrom City v zápase, ktorý môže potvrdiť ambície „kanonierov“ na titul.

„Chceme tretie víťazstvo za sebou proti City na Emirates,“ uviedol tréner Mikel Arteta. „The Citizens“ nevyhrali nad Arsenalom od apríla 2023 a potrebujú zlepšiť výkony po sklamaní z minulého roka.

Manchester United, ktorý má za sebou najhorší štart sezóny za posledných 31 rokov, privíta FC Chelsea po minulotýždňovej prehre 0:3 s Manchestrom City.

Bývalý kapitán tímu Wayne Rooney tvrdí, že tím sa od príchodu trénera Rúbena Amorima zhoršil. „Amorim má podporu vedenia, ale trpezlivosť nie je nekonečná,“ povedal.

FC Chelsea vedený Enzom Marescom začal sezónu dobre, no je považovaný za outsidera v boji o titul. Po zápase s United ho čakajú súboje s Brentfordom a Sunderlandom, po reprezentačnej prestávke aj proti Liverpoolu.

