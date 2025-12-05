Radšej žiť pod Putinom než bojovať. Nemeckí študenti protestujú proti vojenskej službe

Radšej by som bol pod Putinovou vládou v Nemecku, ako by som mal bojovať, povedal v októbri nemecký študent Jan Wagner v televízii ARD, čím šokoval mnohých Nemcov.
Už vtedy v krajine prebiehali študentské protesty proti myšlienke obnovenia povinnej vojenskej služby, ktorá bola zrušená v roku 2011. A v piatok sa v 90 mestách naprieč Nemeckom koná celoštátny štrajk s názvom Schulstreik.
Rovnako v piatok má Bundestag prerokovať nový návrh zákona o vojenskej službe, ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2026. Predovšetkým stanovuje, že všetci 18-roční muži a ženy v roku 2026 dostanú dotazník s QR kódom na registráciu. Muži ho budú musieť vyplniť, pre ženy to bude dobrovoľné. Všetci muži narodení po roku 2008 musia absolvovať lekársku prehliadku do leta 2027.
Spočiatku bude služba dobrovoľná, ale ak bude príliš málo dobrovoľníkov, Bundeswehr bude mať právo „vyzdvihnúť“ potrebný počet brancov.
Aj takáto ľahká možnosť sa však ukázala ako neakceptovateľná pre mnohých mladých Nemcov, ktorí veria, že v prípade ruského útoku na Nemecko by bolo lepšie utiecť z krajiny alebo sa vzdať.
Organizátori piatkových štrajkov tvrdia, že podľa nemeckej ústavy nikto nemôže byť nútený do vojenskej služby. „Nechceme stráviť pol roka svojho života zavretí v kasárňach, učiť sa cvičeniu a poslušnosti, učiť sa zabíjať. Vojna neponúka žiadne vyhliadky a ničí,“uviedli organizátori.