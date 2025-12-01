Grécki farmári protestovali proti podvodom s dotáciami, zablokovali diaľnicu v Aténach

Blokáda nasledovala po zatknutí desiatok osôb v prípade nelegálnych dotácií z EÚ, ktoré vyvolali hnev farmárov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Greece Farmers Protest
Farmári protestujú pred gréckym ministerstvom rozvoja vidieka a potravinárstva v Aténach v utorok 11. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Grécki farmári v pondelok zablokovali hlavnú diaľnicu v krajine vedúcu zo severu na juh, aby protestovali voči zvýšeným výrobným nákladom, nízkym cenám a oneskoreniam platieb od vlády. Referuje o tom web euronews.com.

K blokáde došlo po tom, čo bolo minulý týždeň zatknutých niekoľko ľudí v rámci narastajúceho prípadu poľnohospodárskych podvodov. Vyšetrovanie odhalilo, že OPEKEPE, organizácia zodpovedná za rozdeľovanie poľnohospodárskych fondov EÚ, vyplatila milióny eur na nelegálnych dotáciách. Tento škandál vyvolal hnev farmárov a priniesol dodatočnú kontrolu nad platbami dotácií v krajine.

Podľa Európskej prokuratúry (EPPO) sa počas predbežného vyšetrovania zistilo, že približne 324 osôb neoprávnene poberalo dotácie v hodnote 19,6 milióna eur.

Farmári a poľnohospodárske združenia zorganizovali demonštrácie na kritickej diaľnici medzi Aténami a Solúnom. Priviezli množstvo poľnohospodárskych strojov a traktorov na posilnenie svojej blokády.

