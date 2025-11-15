Portugalsko čaká prvý generálny štrajk za ostatných 12 rokov

Návrh reformy pracovného práva v júli predložila vláda pravicového premiéra Luísa Montenegra.
Portugalsko bude 11. decembra čeliť prvému generálnemu štrajku za ostatných 12 rokov. Ten vyhlásili odbory na protest voči plánovaným reformám pracovného práva, ktoré navrhuje pravicová menšinová vláda. Odbory tvrdia, že navrhované zmeny poškodzujú práva pracovníkov.

Komunisticky orientovaná odborová organizácia CGTP a umiernenejšia UGT vo štvrtok podporili generálny štrajk, ktorý bude prvým od júna 2013, keď krajina musela znižovať verejné výdavky v rámci medzinárodnej pomoci počas dlhovej krízy eurozóny.

Návrh reformy pracovného práva v júli predložila vláda pravicového premiéra Luísa Montenegra, ktorého strana nemá v parlamente jasnú väčšinu. Reforma počíta so zjednodušením prepúšťania, predĺžením povolenej dĺžky zmlúv na dobu určitú a rozšírením minimálnych služieb počas štrajkov.

UGT v stanovisku označila návrh za „reformu pracovného práva pre šéfov“ a vyhlásila: „Je to jednoznačné nie.“ Generálny tajomník CGTP Tiago Oliveira zároveň kritizoval návrh ako „brutálny útok“ na práva pracovníkov.

Premiér Montenegro v stredu vyzval odbory na „zodpovednosť“ a tvrdil, že „nič neospravedlňuje generálny štrajk“. Obhajoval reformy ako nevyhnutné na to, aby sa portugalská „ekonomika stala produktívnejšou a dynamickejšou“.

