Rada vlády pre ľudské práva mimoriadne zasadne, Suskovo ministerstvo odmieta zverejniť audit o mimovládkach

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť by mala mimoriadne zasadnúť 19. septembra.

Pre agentúru SITA to uviedla Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v súvislosti s požiadavkou členov Rady na zvolanie takéhoto zasadnutia.

Výsledky auditu

Členov Rady znepokojilo najnovšie konanie rezortu spravodlivosti pri udeľovaní dotácií v oblasti ľudských práv, poukázali na to, že ministerstvo prisľúbilo, no nesplnilo, že bude promptne informovať a komunikovať o výsledkoch auditu s mimovládkami. Tvrdia tiež, že MS SR nereaguje ani na žiadosti o zverejnenie správy z auditu, a tiež nekomunikuje postup v prípade, ak by audit preukázal pochybenia.

„Členovia sa ministerstva tiež pýtajú prečo boli predbežné výsledky auditu použité na politický boj medzi politickými stranami, na ďalšie znevažovanie a mediálny lynč mimovládnych a neziskových organizácii a porušovanie ľudských práv terajších a bývalých zamestnancov a zamestnankýň,“ uviedli.

Gašparíková z MS SR uviedla, že audit sa nezameriaval na samotné mimovládne organizácie, ale jeho cieľom bolo overiť dotačný systém a jeho spoľahlivosť, v rámci prvej výzvy na tento rok. Dodala, že audit sa sústreďoval napríklad na nastavenie dotačného systému a riziká, ktoré umožňujú vznik konfliktu záujmov, zaujatosť či účelovosť osôb zapojených do administrácie žiadostí.

Zmena štatútu Rady vlády pre ľudské práva

Členov rady tiež znepokojilo úsilie ministerstva meniť jej štatút. Potreba zmeniť štatút Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽP) podľa Gašparíkovej vyplynula zo vzniku novej Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny k 1. septembru.

„Pre zabránenie duplicity bolo potrebné upraviť štatút RVĽP v podobe dodatku. Dodatok bol pripravený s ohľadom na vznik novej rady, a teda najmä v súvislosti so zmenou pôsobnosti RVĽP (zmena jej názvu a pôsobnosti vyplývajúca z novely) a zániku Výboru pre národnostné menšiny pod RVĽP. Taktiež bolo potrebné zohľadniť vznik nového ministerstva či zmeny názvov existujúcich ministerstiev. Vzhľadom na vznik nového ministerstva a presah agendy RVĽP dodatok navrhuje medzi členov zaradiť komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre vyváženie členstva RVĽP v pomere k zástupcom z ministerstiev,“ priblížila a doplnila, že zohľadnená bola i prax hlasovania per rollam, ktorá ale bola obsiahnutá aj v rokovacom poriadku Rady. Zdôraznila, že predmetný dodatok obsahuje hlavne technické zmeny a jeho cieľom nie je komplexnejšie meniť štatút či fungovanie Rady.

Medzirezortné pripomienkové konanie

„MS SR po predložení materiálu do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) informovalo členov RVĽP o začatí MPK, aby získalo pripomienky členov RVĽ, a to aj s ohľadom na krátkosť času a účinnosť zákona č. 201/2024. V zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Legislatívnych pravidiel vlády SR je materiál prerokovaný príslušným poradným orgánom vlády pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Vzhľadom aj na minulú prax preto MS SR pristúpilo najprv k predloženiu materiálu do MPK a následne po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok plánuje predložiť materiál na rokovanie RVĽP,“ vysvetľuje ďalej Gašparíková.

Členovia Rady totiž kritizovali, že MS SR zaradilo zmenu štatútu do medzirezortného pripomienkového konania bez toho, aby to s nimi najprv prekonzultovalo. Gašparíková uviedla, že takýto postup zvolili preto, lebo dodatok prináša najmä technické zmeny, a tiež z dôvodu, aby sa materiál po schválení Radou už nemenil v dôsledku pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania.

„Teda aby RVĽP schvaľovala posledné a finálne znenie materiálu pred jeho predložením na rokovanie vlády SR,“ uzavrela Gašparíková.