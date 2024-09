Rada vlády pre ľudské práva chce od Suskovho ministerstva zvolanie mimoriadneho zasadnutia, hovorí o mediálnom lynči mimovládok

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť požaduje od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR zvolanie jej mimoriadneho zasadnutia. Členov Rady znepokojuje najnovšie konanie rezortu spravodlivosti pri udeľovaní dotácií v oblasti ľudských práv.

„Pôjde tak už o tretie mimoriadne zasadnutie Rady vlády, ktoré zvolali jej členovia z dôvodu nezrovnalostí v postupe a komunikácii ministerstva o dotačnej výzve v oblasti ľudských práv,“ upozorňujú.

Neinformovanie o výsledkoch auditu

Najnovšie konanie a komunikáciu rezortu sledujú s obavami, poukazujú na to, že ministerstvo prisľúbilo, no nesplnilo, že bude promptne informovať a komunikovať o výsledkoch auditu s mimovládkami. Tvrdia tiež, že MS SR nereaguje ani na žiadosti o zverejnenie správy z auditu, a tiež nekomunikuje postup v prípade, ak by audit preukázal pochybenia.

„Členovia sa ministerstva tiež pýtajú prečo boli predbežné výsledky auditu použité na politický boj medzi politickými stranami, na ďalšie znevažovanie a mediálny lynč mimovládnych a neziskových organizácii a porušovanie ľudských práv terajších a bývalých zamestnancov a zamestnankýň. Nedôveru voči najnovšiemu postupu a komunikácii ministerstva spravodlivosti umocňujú aj medializované informácie o výsledkoch auditu dotačnej schémy v oblasti ľudských práv, ktoré sú v rozpore s informáciami zverejnenými Ministerstvom spravodlivosti,“ dopĺňa Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť poukazujúc na články viacerých médií.

Štatút Rady vlády pre ľudské práva

Zastúpenie mimovládnych organizácií i ďalších inštitúcií v Rade je tiež znepokojené úsilím rezortu spravodlivosti zmeniť štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Uviedli, že ministerstvo zaradilo zmenu štatútu do medzirezortného pripomienkového konania bez toho, aby to prekonzultovalo s členmi Rady, a to i napriek tomu, že ide o poradný orgán MS SR.

„Takýto postup považujú nielen za porušovanie pravidiel otvoreného vládnutia, ako aj ďalších legislatívnych pravidiel, ale vyvoláva aj podozrenie, že ide iba o ďalšie manipulatívne a účelové vyjadrenia s cieľom útočiť na mimovládne organizácie bez relevantných dôkazov. Členovia a členky Rady vlády zastupujúci mimovládny sektor a ďalšie inštitúcie preto iniciovali mimoriadne zasadnutie Rady a budú o termíne zasadnutia, ako aj o ďalšom vývoji informovať,“ uviedli ďalej.

Pod výzvou na zvolanie zasadnutia Rady sú uvedení Adriana Mesochoritisová, Rado Sloboda, Martin Macko, Laco Oravec, Zuzana Havírová, Attila Agócs, Silvia Miháliková, Dagmar Horná, Branislav Mamojka, Barbora Holubová, Sylvia Tiryaki, Silvia Porubänová, Marcel Zajac, Martin Bútora, Vladislav Matej, Božena Flamíková, Martin Bútora.