Rábara: Voľba amerického kardinála za pápeža bola do istej miery prekvapivá, avšak nie šokujúca – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej

Voľba amerického kardinála Roberta Francisa Prevosta za pápeža bola do istej miery prekvapivá, nie však šokujúca. Takto pre agentúru SITA zhodnotil v Ríme výsledok konkláve náboženský redaktor denníka Postoj Pavol Rábara.

Ako vysvetlil, jeho meno sa nachádzalo v takzvanej druhej, no početnejšej lige najčastejšie spomínaných kandidátov na zvolenie.

Mnohým jeho meno nič nehovorilo

Kardinálom sa podarilo zvoliť nového pápeža vo štvrtok 8. mája, v druhý deň konkláve počas štvrtej voľby. Meno nástupcu pápeža Františka, v poradí 267. pápeža, z lodžie Baziliky sv. Petra oznámil kardinál Dominique Mamberti. Nový pápež Lev XIV. následne predniesol príhovor.

Mnohým ľuďom na námestí a v priľahlých uliciach toto meno nič nehovorilo. V súvislosti s konkláve sa totiž spomedzi 133 kardinálov spomínali najviac mená ako Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Matteo Zuppi, Pierbattista Pizzaballa či Peter Erdȍ, ktorí boli označovaní za „papabili“, teda favoritov. Opäť sa však potvrdilo, že ten, kto vchádza na konkláve ako pápež, vychádza ako kardinál.

Vybral si meno veľkého pápeža

Podľa Rábaru však išlo o silnú voľbu. Potvrdil, že nový pápež už svojím úvodným príhovorom naznačil cestu, akou chce svoj pontifikát uberať.

„Najvýpovednejšie bolo zrejme to, že sa takmer okamžite v prvých slovách vrátil k pápežovi Františkovi. Tam to bolo jasné, že chce na neho odkazovať, a že pôjde zrejme o kontinuitu. Aj to, keď potom ďalej v prejave hovoril, že chceme byť Cirkvou synodálnou, kráčať spolu. To sú všetko myšlienky pápeža Františka,“ komentoval. To však podľa neho neznamená, že bude kópiou argentínskeho pápeža.

„Koniec-koncov, je to iný človek, iný pápež, vybral si iné meno, nie je to František II. Vybral si však meno veľkého pápeža, to znamená, že nás možno čakajú veľké veci,“ dodal.

Menoval ho pápež František

Hoci sa pred konkláve veľa hovorilo o tom, či sa kardináli vyberú konzervatívnejším smerom alebo uprednostnia progresívne zmýšľajúceho kandidáta, nakoniec podľa Rábaru vybrali z pomyselného stredu. Pripomenul, že ide o človeka z línie kardinálov a prelátov, ktorých menoval pápež František.

„To znamená, že s ním zdieľa určite veľké množstvo ideí a názorov, ale nedá sa povedať, že by bol naladený progresívne, no zároveň, samozrejme, ani v tých tradicionalistických a tvrdých konzervatívnych kruhoch. Potvrdilo sa to, čo sa aj predpokladalo, že to bude človek zo stredu, len ten stred bol veľmi široký,“ zhodnotil.