Putinov stúpenec „uteká z Ruska“, šéf Kremľa to vraj považuje za zradu

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov údajne rozzúril ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ako referuje web Daily Express, Kadyrov pre vážne zdravotné problémy prevádza svoj majetok do zahraničia a snaží sa vybaviť exil pre svoju rodinu na Blízkom východe.

Putin vraj konanie Kadyrova považuje za zradu, zvlášť po tom, ako sa o všetkom dozvedel od príslušníkov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).

Nakúpil nehnuteľnosti

Jeden z najbližších politických spojencov Putina údajne za jeho chrbtom nedávno nakúpil nehnuteľnosti v Katare a v Spojených arabských emirátoch, a to všetko bez vedomia Moskvy.

„Je chorý. Chápe, že akonáhle prejaví slabosť, šakali ho začnú trhať na kusy. Nedrží ich pohromade ani rešpekt, ani lojalita, len strach,“ citoval denník Mirror známeho kritika Kremľa Michaila Chodorkovského.

Vážne zdravotné problémy

Štyridsaťosemročný Kadyrov, ktorého trápia vážne zdravotné problémy s pankreasom a obličkami, vraj dúfa, že po ňom vládu prevezme jeho 17-ročný syn Adam. Ten získal uznanie svojho otca po tom, čo v roku 2023 napadol väzňa obvineného zo zapálenia koránu.

Odvtedy mu Kadyrov udelil množstvo medailí a začiatkom mesiaca ho vymenoval do čela policajných zložiek. Má to však háčik, podľa ruských zákonov by potreboval regenta až kým neoslávi 30. narodeniny. Kým Kadyrov preferuje ako svojho nástupcu vlastného syna, Kremeľ údajne má troch iných kandidátov.