Americká kongresmanka ukrajinského pôvodu Victoria Spartzová uviedla, že Ukrajinci by sa mali zmieriť so stratou území, ktoré momentálne okupuje Rusko. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na The Telegraph.

Štyridsaťšesťročná rodáčka z Nosivky v Černihivskej oblasti, ktorá emigrovala do USA v roku 2000 a o šesť rokov neskôr získala americké občianstvo, vraví, že podporuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Hovorila o prokrastinácii

Tvrdí, že Trump sa s tým musí „vysporiadať“, pretože situáciu s rusko-ukrajinským konfliktom „zdedil po Bidenovi“. „Jednoducho nechápem, ako môžu (Ukrajinci) požadovať ponechanie území. Ak by vojnu vyhrali, bola by to úplne iná vec,“ povedala Spartzová a dodala: „Vojny treba vyhrať čo najrýchlejšie. Prokrastinácia sa pre demokraciu zvyčajne nekončí dobre.“

Republikánska kongresmanka tiež vyzvala ukrajinský ľud, aby si v snahe o trvalý mier zvolil nového lídra. „A ak si opäť zvolia Zelenského, prídu aj o zvyšok krajiny.“