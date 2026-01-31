Putinov ekonomický vyslanec rokoval s americkými predstaviteľmi na Floride

Vyslanec ruského prezidentaVladimira Putina pre ekonomické záležitosti Kirill Dmitrijev sa v sobotu na Floride stretol s americkými predstaviteľmi na rokovaniach. Uviedol to nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.
„Rozhovory sa začali skoro, o 08.00 hod. miestneho času (14.00 hod. SEČ),“ povedal zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity. Dmitrijev už predtým na sociálnych sieťach napísal, že je „späť v Miami“, ďalšie podrobnosti však neuviedol. Nie je jasné ani to, ktorí americkí predstavitelia sa na stretnutí zúčastnili.
Tajné stretnutie
Schôdzka sa konala len deň pred plánovaným stretnutím ukrajinských a ruských vyjednávačov v Abú Zabí, kde majú rokovať o pláne podporovanom Spojenými štátmi na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.
Spojené štáty tvrdia, že obe strany sú blízko k dohode. Podľa Kyjeva sa im však zatiaľ nepodarilo nájsť kompromis v kľúčovej otázke územia v rámci povojnového usporiadania.
Intenzívne úsilie
V uplynulých mesiacoch Washington zintenzívnil diplomatické úsilie o sprostredkovanie prímeria medzi Moskvou a Kyjevom a paralelne pokračuje vo vojenskej aj finančnej podpore Ukrajiny, zatiaľ čo Rusko trvá na zachovaní kontroly nad okupovanými územiami.
Práve otázka hraníc a bezpečnostných záruk zostáva najväčšou prekážkou prípadnej dohody.