Bezpečnostné zložky musia spozornieť pri smrteľných vyhrážkach Ficovi. Treba eliminovať riziká z Ukrajiny, inak môžeme byť nemilo prekvapení, varuje expert

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník upozorňuje, že v žiadnom prípade sa nemôžu brať na ľahkú váhu smrteľné vyhrážky veliteľa Ukrajinskej dobrovoľníckej armády Dmytra Jaroša, ktoré adresoval slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi.
Dmytro Jaroš, ktorý je známy aj ako vodca ukrajinskej neonacistickej skupiny Pravý sektor, zverejnil veľmi útočný a agresívny príspevok na sociálnej sieti, v ktorom sa vyhrážal Ficovi aj maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. O slovenskom predsedovi vlády vyhlásil, že by si želal, aby skončil ako Jozef Tiso.
„História sa opakuje: príde čas, keď Putin, Orbán a Fico hanebne zdochnú tak, ako ich predchodcovia; a ich hriešne duše sa budú smažiť na panvici diabla v pekle. Naopak Ukrajina bude žiť naveky! Sláva ukrajinskému národu! Smrť nepriateľovi!“ napísal ukrajinský extrémista na sociálnej sieti.
Zdvihnutý prst pre všetky bezpečnostné zložky
Podľa bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka takéto vyhrážky treba brať veľmi vážne a vnímať to ako reálnu hrozbu. „Vnímam to z pohľadu dvoch uhlov. Jeden je profil a štruktúra človeka, ktorý to povedal. Nejde totiž o obyčajného človeka, pretože má za sebou výcvik, skúsenosti v ťažkom prostredí vojnového konfliktu. Treba to brať preto veľmi vážne,“ hovorí v úvode bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov.
„V žiadnom prípade by som nebral takéto vyhrážky na ľahkú váhu a mali by byť predmetom nielen pozorovania a monitorovania, ale aj šetrenia bezpečnostných zložiek – tajnej služby. Je to zároveň zdvihnutý prst pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, ktorý musí silno spozornieť, pretože to nie je žiadna banálna vec.“
Podľa experta takéto výroky sa nemôžu brať na ľahkú váhu, pretože je to motivácia pre ľudí, ktorí majú podobné profily ako ukrajinský extrémista Jaroš, a majú podobné vnímanie vecí vo vzťahu k politikom. Takéto vyjadrenie môže byť preto impulz pre osoby, ktoré nenávidia či už politika Viktora Orbána alebo politika Roberta Fica.
Pochybné osoby okolo ministra vnútra
Bezpečnostný expert v tejto súvislosti pripomenul znepokojujúce informácie o tom, že v blízkosti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa majú pohybovať pochybné osoby pôvodom z Ukrajiny, jeden z nich je obvinený z prevádzačstva.
Strašenie alebo reálna hrozba pre premiéra? Gašpar reaguje na ukrajinského extrémistu, ktorý sa vyhrážal smrťou Ficovi - VIDEO
„Znepokojuje ma fakt, že okolo ministra vnútra SR, ktorí riadi políciu a bezpečnostné zložky sa pohybujú ľudia (boli o tom prezentované fotografie na sociálnych sieťach), ktorí sú obvinení z prevádzačstva, ktorí sú stále vyšetrovaní, ktorí majú spoločníkov na úteku a je po nich vyhlásené medzinárodné pátranie. Tak ako môžeme hovoriť o bezpečnosti predsedu vlády, keď takéto bezpečnostné riziko sa vyskytuje v blízkosti jeho ľudí?“ pýtal sa Zábojník.
Odborník sa obáva jednak možného úniku informácií, ale aj snahy jednotlivých jedincov preniknúť do bezpečnostných štruktúr na Slovensku. Podľa experta sa nedá vylúčiť ani to, že takéto snahy už boli v niektorých prípadoch realizované, a že isté osoby zo susednej krajiny už môžu byť infiltrované v bezpečnostných štruktúrach na Slovensku.
„Nemôžeme v takomto prípade hovoriť o bezpečnosti premiéra a o stopercentnej eliminácii rôznych prienikov, že by nemali niektorí ľudia šancu sa dostať do blízkosti nielen tajných informácií, ale aj do blízkosti ústavných činiteľov. Toto je pre mňa najväčšie bezpečnostné riziko z hľadiska poznania veci. Toto je tak veľké riziko ako Everest,“ vyhlásil Zábojník.
Bezpečnostné hrozby po skončení vojny na Ukrajine
V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa stále viac hovorí o tom, aké bezpečnostné hrozby čakajú Európu po skončení tohto konfliktu. Zároveň aké bezpečnostné riziko môžu pre nás znamenať tí Ukrajinci, ktorí budú nahnevaní a frustrovaní z výsledku vojny, budú sa chcieť pomstiť a majú k dispozícii aj veľké množstvo zbraní.
Ukrajinský radikál adresoval smrteľné vyhrážky Ficovi a Orbánovi. Želá si, aby slovenský premiér skončil ako Tiso!
„Je to tiež obrovské bezpečnostné riziko z toho dôvodu, že títo ľudia, ktorí bojujú v tomto ťažkom konflikte a ťažkom prostredí majú potlačení prah citlivosti, majú úplne zmenené a preformátované myslenie, sú otrelí a naučení tvrdým spôsobom zobrať si, čo potrebujú – aj cestou násilia. Pre nich spôsobiť niekomu ťažkú ujmu alebo smrť, nie je problém,“ upozornil v tejto súvislosti Zábojník.
„Je to obrovské bezpečnostné riziko pre občanov Slovenska aj pre samotnú vládu SR a politikov, že ak ten konflikt skončí, a my neurobíme patričné praktické a tvrdé opatrenia, aby sme eliminovali takéto riziko; tak môžeme byť veľmi nemilo prekvapení,“ varuje Zábojník s tým, že prísun nebezpečných ľudí po skončení vojny na Ukrajine môže byť obrovský. Nehovoriac o tom, akými zbraňami, know-how a taktickou prípravou disponujú.
„Je to na ústavných činiteľoch a odborníkoch, aby sa na to pripravili, pretože to je nielen hrozba, ale je to aj samozrejmá realita. Musíme urobiť maximum preto, aby sme to dokázali eliminovať a tomu čeliť. Je to otázka prijatia adekvátnych opatrení, ktoré musia prijať osobnosti, ktoré problematike rozumejú a nie idioti a analfabeti, ktorí nemajú čo robiť na jednotlivých rezortoch.“
Bezpečnostný expert tiež upozornil na vážne problémy v polícii. „Vzhľadom k tomu, že naša polícia je v ťažkom svrabe, lebo tu chýba niekoľko tisíc policajtov, a že je v ťažkej situácii nepripravenosti (pretože starí a skúsení policajti odišli do dôchodku či do civilu, a mladí sú nepripravení), že spôsob výberu policajtov je v iných dimenziách, aké som ja zažil; preto sa pýtam otvorene, kto za toto bude zodpovedný, ak sa sem navalí vlna takýchto profesionálnych ľudí vycvičených v tvrdom konflikte, kto bude toto všetko riešiť a kým spôsobom?“ položil si otázku Zábojník.
„Vidím, akí sú mnohí politici neschopní, akí ľudia riadia jednotlivé ťažké rezorty, takže mám z toho mimoriadne vážnu obavu, čo do budúcnosti môžeme na Slovensku očakávať,“ uviedol tiež bezpečnostný analytik.
Vojna a mentálne zdravie
Vojna zanecháva hlboké stopy na psychike vojakov, ktorí následne trpia rôznymi psychickými poruchami, posttraumatickou stresovou poruchou, halucináciami, úzkosťami a depresiami, preto po návrate domov sa ťažko vedia opätovne začleniť do spoločnosti. Niektorí sa dokonca stávajú nebezpečnými aj pre vlastné okolie a blízkych.
„Ten, kto to nezažil, si to nevie predstaviť. Len silní jedinci vedia takýmto tlakom odolávať, ktorí si preformátujú myslenie. Keď niekto prejde takouto ťažkou traumou, že každý deň zažíva ostreľovanie, výbuchy rakiet a keď je svedkom toho, ako mu zomierajú kolegovia, z tohto má každý jeden z nich silnú traumu,“ vysvetľoval Zábojník.
Odborník v tejto súvislosti pripomenul, keď sa toho času rozprával s americkými vojnovými veteránmi, ktorí potvrdili, že vojna je vážnou traumou na celý život. „Kto zažije zabíjanie, kto zažije hrozbu ohrozenia svojho života, či ťažké prípady smrti, toto zanechá stopu na každom jednom človeku,“ uzavrel Zábojník.