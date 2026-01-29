Kyjev a Moskva si vymenili telá zabitých vojakov. Na Ukrajinu sa vrátilo tisíc mŕtvych hrdinov

Ukrajina vo štvrtok oznámila, že od Ruska prevzala 1 000 pozostatkov osôb, ktoré Moskva označila za ukrajinských vojakov, ktorí padli v bojoch proti ruskej armáde.
„Dnes prebehli repatriačné opatrenia, v rámci ktorých bolo na Ukrajinu vrátených 1 000 tiel zosnulých, o ktorých ruská strana tvrdí, že patria ukrajinským obrancom,“ uviedlo koordinačné centrum pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami v Kyjeve.
Výmenu potvrdil aj poradca KremľaVladimir Medinskij. Na platforme Telegram napísal, že ruská strana získala pozostatky 38 ruských vojakov. Dodal, že výmena bola možná na základe dohôd, ktoré delegácie oboch krajín dosiahli vlani v Istanbule.
Výmena zajatcov a tiel padlých je jednou z posledných oblastí, v ktorých Kyjev a Moskva ešte spolupracujú od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Od začiatku ruskej invázie zahynuli na oboch stranách desaťtisíce vojakov, Kyjev ani Moskva však pravidelne nezverejňujú údaje o vlastných stratách.