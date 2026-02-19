Putin sľúbil Havane večnú podporu, Lavrov vyzval USA, aby skončili blokádu „ostrova slobody“

Moskva verejne neoznámila žiadne konkrétne záväzky týkajúce sa materiálnej pomoci.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vladimir Putin, Bruno Rodriguez Parrilla
Ruský vodca Vladimir Putin prijal 18. februára v Kremli kubánskeho ministra zahraničných vecí Bruna Rodrigueza Parrillu. Foto: AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool
Rusko bude „vždy“ stáť pri Kube, vyhlásil v stredu ruský prezidentVladimir Putin počas stretnutia s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom v Kremli. Opätovne tak potvrdil podporu karibskému ostrovu, ktorý zápasí s tvrdými americkými sankciami.

Rodríguez pricestoval do Moskvy, ktorá je tradičným spojenom komunistickej Havany, v čase, keď Kuba čelí vážnej palivovej kríze v dôsledku ropnej blokády zo strany USA.

„Vždy sme stáli pri Kube v jej boji za nezávislosť a právo ísť vlastnou cestou,“ povedal Putin. „Toto je špeciálne obdobie, s novými sankciami. Viete, čo si o tom myslíme. Nič také neprijímame,“ dodal ruský líder.

Moskva verejne neoznámila žiadne konkrétne záväzky týkajúce sa materiálnej pomoci. „Chcel by som tiež poďakovať za ruskú solidaritu, ktorú prezident a ruská vláda, minister zahraničných vecí dlhodobo a pevne vyjadrujú,“ povedal Rodríguez na stretnutí.

Pred stretnutím s Putinom rokoval kubánsky minister so svojím ruským náprotivkomSergejom Lavrovom, ktorý kritizoval Washington jazykom pripomínajúcim sovietske obdobie. „Vyzývame USA, aby prejavili zdravý rozum a upustili od vojensko-námornej blokády ostrova slobody,“ povedal.

Kuba je spojencom Moskvy od socialistickej revolúcie koncom 50. rokov a desaťročia sa spoliehala na ekonomickú a politickú podporu Sovietskeho zväzu. Kremeľ si úzke vzťahy s Havanou udržal aj po jeho rozpade. USA uplatňujú obchodné embargo a ekonomické sankcie voči Kube od 60. rokov.

