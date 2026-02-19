Rusko bude „vždy“ stáť pri Kube, vyhlásil v stredu ruský prezidentVladimir Putin počas stretnutia s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom v Kremli. Opätovne tak potvrdil podporu karibskému ostrovu, ktorý zápasí s tvrdými americkými sankciami.
Rodríguez pricestoval do Moskvy, ktorá je tradičným spojenom komunistickej Havany, v čase, keď Kuba čelí vážnej palivovej kríze v dôsledku ropnej blokády zo strany USA.
„Vždy sme stáli pri Kube v jej boji za nezávislosť a právo ísť vlastnou cestou,“ povedal Putin. „Toto je špeciálne obdobie, s novými sankciami. Viete, čo si o tom myslíme. Nič také neprijímame,“ dodal ruský líder.
Moskva verejne neoznámila žiadne konkrétne záväzky týkajúce sa materiálnej pomoci. „Chcel by som tiež poďakovať za ruskú solidaritu, ktorú prezident a ruská vláda, minister zahraničných vecí dlhodobo a pevne vyjadrujú,“ povedal Rodríguez na stretnutí.
Pred stretnutím s Putinom rokoval kubánsky minister so svojím ruským náprotivkomSergejom Lavrovom, ktorý kritizoval Washington jazykom pripomínajúcim sovietske obdobie. „Vyzývame USA, aby prejavili zdravý rozum a upustili od vojensko-námornej blokády ostrova slobody,“ povedal.
Kuba je spojencom Moskvy od socialistickej revolúcie koncom 50. rokov a desaťročia sa spoliehala na ekonomickú a politickú podporu Sovietskeho zväzu. Kremeľ si úzke vzťahy s Havanou udržal aj po jeho rozpade. USA uplatňujú obchodné embargo a ekonomické sankcie voči Kube od 60. rokov.