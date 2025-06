Ukrajina riskuje svetový konflikt, operácia „Pavúčia sieť“ bola drzosť a nie odvaha, hovorí generál Flynn - VIDEO, FOTO

Bývalý poradca Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Michael Flynn v príspevku na sieti X varoval pred dôsledkami ukrajinského útoku na ruské strategické bombardéry. „Akcia, reakcia, protiakcia. To sú meniace sa vlny vojny,“ hovorí o možnej „odpovedi“ Ruska na operáciu „Pavúčia sieť“.

Ak je podľa Flynna pravda, že prezident Trump nebol o operácii informovaný a ani s ním neprebehla žiadna konzultácia, nejde o jednoduché porušenie protokolu, je to geopolitická urážka a varovný signál.

Operáciu „Pavúčia sieť“ označil Flynn za drzosť a nie odvážnu akciu. „Krátkodobé víťazstvo Ukrajiny môže byť dlhodobou prehrou sveta,“ doplnil a zdôraznil, že napriek chaosu v Európe stále existujú cesty k mieru, ale čas sa kráti.

So, it appears Zelenskyy gave the go ahead to attack parked Russian nuclear capable bombers without informing @realDonaldTrump (if true that our President was not consulted nor informed, this isn’t simply a breach of protocol. It’s a geopolitical insult and a warning… pic.twitter.com/L976NhwFy6

Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.

Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.

BREAKING: Fire and explosions reported at Russia’s strategic Olenya Air Base

Explosions and heavy smoke have been observed near the Olenya Air Base in the Murmansk region. Preliminary reports suggest a possible drone strike.

📍 Olenya is one of Russia’s key strategic aviation… pic.twitter.com/1CW9vbj9c6

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025