Putin navštívi Severnú Kóreu, očakávajú sa rokovania so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestuje na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Informovali o tom obe krajiny.

Návšteva sa uskutoční v čase medzinárodných obáv z vojenskej spolupráce Moskvy a Pchjongjangu. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Putin uskutoční štátnu návštevu v utorok a v stredu.

Očakáva sa, že Putin bude rokovať so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Bude to prvá Putinova cesta do Severnej Kórey za ostatných 24 rokov.

Čoraz väčšie obavy vyvoláva rusko-severokórejská spolupráca v oblasti zbraní, v rámci ktorej Pchjongjang dodáva Moskve muníciu na podporu Putinovej vojny na Ukrajine výmenou za hospodársku pomoc a transfer technológií. Poskytnutie technológií Pchjongjangu môže zväčšiť hrozby, ktoré predstavuje Kimov program jadrových zbraní a rakiet.