PSG začína obhajobu titulu v Lige majstrov. Parížania však čelia obavám z vplyvu zranení

Futbalisti francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain začnú obhajobu titulu v Lige majstrov stredajším zápasom proti talianskej Atalante Bergamo, no klub čelí obavám z dopadu zranení a náročného kalendára na výkonnosť tímu.

Po triumfe 5:0 nad Interom Miláno v minulosezónnom finále v Mníchove čakajú na PSG ďalšie náročné zápasy proti Bayernu Mníchov, Tottenhamu Hotspur, Newcastlu United, FC Barcelona, Bayeru Leverkusen, Athleticu Bilbao a Sportingu Lisabon.

Francúzski šampióni v sezóne 2024/2025 odohrali počas 11 mesiacov až 65 zápasov, medzi nimi bolo 17 duelov Ligy majstrov a 7 stretnutí na majstrovstvách sveta klubov. Tam vo finále podľahli 0:3 londýnskemu FC Chelsea.

Po troch týždňoch od neúspešného finále sa Parížania vrátili k príprave a začali novú sezónu víťazstvom v európskom Superpohári nad Tottenhamom, ktorý zdolali v penaltovom rozstrele.

Tréner Luis Enrique, ktorý sa zotavuje po zlomenine kľúčnej kosti, priznal, že tím má problémy so zraneniami. Ousmane Dembélé a Désiré Doué sú mimo hry niekoľko týždňov, zatiaľ čo Chviča Kvaracchelija, Lee Kang-in a Lucas Beraldo utrpeli zranenia v nedávnom zápase proti Lensu.

PSG využili v minulej sezóne dovedna 19 hráčov, čo je rovnaký počet ako pri Reale Madrid a FC Barcelona. MS klubov v USA, často v horúčavách a s dlhými presunmi, si však vybrali svoju daň, keď hráči z Paríža vyzerali vo finále unavene.

Ak sa PSG dostane do záverečných fáz LM, odohrá minimálne 55 zápasov vrátane decembrového Interkontinentálneho pohára FIFA. Na konci sezóny na jeho hráčov čakajú aj majstrovstvá sveta reprezentačných výberov, na ktorých bude veľká časť tímu reprezentovať svoje krajiny.

Achraf Hakimi, ktorý odohral najviac minút za PSG v minulej sezóne, bude hrať aj za Maroko na Africkom pohári národov v decembri a januári. PSG má len jedného nového stopéra Illju Zabarného a brankára Lucasa Chevaliera, ktorý nahradil Gianluigiho Donnarummu.

Medzinárodná hráčska únia FIFPro upozornila, že zranenia a vyčerpanie hráčov sú len viditeľnou časťou krízy v profesionálnom futbale, ktorá ovplyvňuje aj kluby, národné tímy a fanúšikov.

Napriek týmto obavám vládne v PSG veľké nadšenie z boja o obhajobu titulu. „Je to výnimočný okamih. Vieme, aká náročná je táto súťaž, ale sme pokojní a dúfame, že v prvom zápase podáme dobrý výkon,“ povedal Luis Enrique.

