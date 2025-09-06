Tréner PSG musí podstúpiť operáciu. Enrique bol účastníkom nehody na bicykli - FOTO

Tréner Paríža St. Germain Luis Enrique musí nútene podstúpiť operáciu. V piatok 5. septembra sa stal účastníkom nehody na bicykli.
Päťdesiatpäťročný kouč, ktorý v minulej sezóne priviedol francúzsky klub k prvému titulu v Lige majstrov, utrpel pri nehode zlomeninu kľúčnej kosti. Na mieste ho ošetrila záchranná služba.
„Klub mu vyjadruje plnú podporu a želá mu skoré uzdravenie. O ďalších aktuálnych informáciách budeme včas informovať,“ uviedlo PSG vo vyhlásení s tým, že sa zatiaľ nevie, ako dlho sa bude zotavovať.
V poslednom ligovom kole pred reprezentačnou prestávkou bol na lavičke PSG pri výhre nad Toulouse 6:3.
Parížania sa v ďalšom zápase Ligue 1 stretnú 14. septembra s Lens a o tri dni neskôr začnú obhajobu titulu v Lige majstrov proti Atalante Begramo. Oba spomínané duely odohrajú na domácej pôde v Parku princov.
Enrique prišiel do PSG v roku 2023 a vyhral s klubom dva ligové tituly, dva Francúzske poháre a milionársku súťaž v uplynulom ročníku. Vo finále MS klubov nestačil vo finále na londýnsku Chelsea.