Potrebujeme iné zmeny ako nové ofsajdy, vraví Courtois. Poniektorí vhadzujú aj 30 sekúnd

Brankár španielskeho futbalového klubu Real MadridThibaut Courtois si nemyslí, že najnovší nápad niekdajšieho francúzskeho trénera Arséna Wengera, ktorý prišiel s revolučným ofsajdovým pravidlom, je v súčasnosti potrebný.
Tridsaťtriročný Belgičan tvrdí, že Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, by sa v rámci snáh o zatraktívnenie futbalu mala sústrediť na iné veci. Napríklad na plytvanie časom. „My, brankári, máme pravidlo ôsmich sekúnd, ale potom je tu autové vhadzovanie, kde niektorý tím získa 30 sekúnd. Pre plynulosť zápasov by sa najprv mohli zmeniť iné veci,“ povedal Courtois podľa webu denníka Marca.
Spoznáme vo futbale nové ofsajdy? Doterajším pravidlám možno odzvoní
IFAB pracuje s ideou nového pravidla, ktoré by vyžadovalo, aby bolo pri ofsajde celé telo útočníka pred obrancom, nielen časť tela. Cieľom je znížiť počet sporných situácií, keď sa o ofsajde rozhoduje na základe veľmi malých rozdielov, ktoré sú pre ľudské oko takmer nepostrehnuteľné. IFAB si údajne od novej aplikácie ofsajdu sľubuje aj zvýšenie počet gólov, s čím však Courtois nesúhlasí.
„Zmena pravidla vždy nepovedie k väčšiemu počtu gólov. Meranie vzdialenosti medzi telom obrancu a útočníka? Neviem, ako to VAR dokáže, či zachytí celý záber. Bude to komplikované. Možno niektoré tímy začnú posúvať svoju obrannú formáciu ďalej dopredu, aby boli vo výhode oproti útočníkom,“ zamyslel sa Courtois.