PS má najväčšiu podporu medzi ľuďmi do 33 rokov, medzi voličmi dominujú aj Hlas so Smerom

Najväčšiu voličskú podporu medzi ľuďmi vo veku od 18 do 33 rokov má hnutie Progresívne Slovensko (PS), progresívcov by volilo 30 percent z nich. Za nimi nasledujú strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré by volilo zhodne po 11 percent ľudí vo veku 18 až 33 rokov.

Medzi voličmi vo veku 66 a viac rokov víťazí strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorej by hlas odovzdalo 28 percent z nich, tesne za ním by skončil s 27 percentami Smer-sociálna demokracia (Smer-SD).

Smer a Hlas dominujú

V ostatných dvoch vekových kategóriách, teda 34 až 49 rokov a 50 až 65 dominuje Smer-SD. Medzi 34 až 49-ročnými by zaň hlasovalo 19 percent a medzi 50 až 65-ročnými 20 percent voličov. Hlas-SD je medzi voličstvom vo veku 18 až 33 na štvrtej priečke, volilo by ho deväť percent, u 34 až 49 ročných by to bolo 11 percent a medzi 50 až 65-ročnými má podporu 16 percent.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 14. augusta, na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov, ktorým bola položená otázka: „Skúste si prestaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali už teraz najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“. Respondentom bol predložený zoznam všetkých kandidujúcich subjektov, mohli si vybrať len jednu možnosť.

Progresívci v prvej trojke

Hnutie PS u 34 až 49-ročných voličov skončilo na druhom mieste so 17 percentami. Progresívci sa umiestnili v prvej trojke aj vo vekovej kategórii 50 až 65 rokov, a to s 13-percentnou podporou, a tiež aj medzi voličmi vo veku 66 a viac rokov, kde by ich volilo desať percent elektorátu.

Voliči starší ako 66 rokov by do parlamentu posunuli ešte stranu Aliancia, ktorá by u nich získala 5 percent hlasov, no u žiadnej inej vekovej kategórie by neprekročila brány Národnej rady (NR) SR. Ak by volili len len elektorát vo veku 66 a viac rokov, do parlamentu by sa celkovo dostali štyri politické subjekty.

Strana SaS má u voličstva vo veku 35 až 49 rokov osempercentnú podporu, no ak by volili len voliči vo veku od 50 do 65 rokov a 66 a viac rokov, liberáli by neprekročili brány parlamentu, keďže v prvej spomenutej vekovej kategórii by dostali štyri percentá hlasov a v druhej dve percentá.

Hnutie Republika by malo sedem percent

Koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by do parlamentu posunuli všetky vekové kategórie, s výnimkou 66 a viacročných, u ktorých by získala šesť percent hlasov, a teda by neprekročila sedem percentné kvórum pre koalície. Po osem percent hlasov by získala medzi 34 až 49-ročnými, a tiež medzi 50 až 65-ročnými. Medzi elektorátom vo veku 18 až 33 rokov by ju podporilo sedem percent.

Hnutie Republika má sedempercentnú voličskú podporu u všetkých vekových kategórií, okrem voličstva staršieho ako 66 rokov, od ktorého by toto hnutie získalo tri percentá hlasov.

Hnutie Sme rodina má najvýraznejšiu podporu medzi 34 až 49-ročnými, kde by ho volilo deväť percent voličov, a následne 18 až 33-ročnými, kde by dostalo hlas od šiestich percent elektorátu. Vekové kategórie od 50 do 65 rokov a 66 a viac rokov by daný politický subjekt neposunuli do parlamentu, u prvej by získal štyri a u druhej tri percentá hlasov.

SNS a KDH by volili najmä starší voliči

Slovenskú národnú stranu (SNS) by volili najmä voliči vo vekovej kategórií 50 až 65 rokov, kde by získala osem percent hlasov, a elektorát vo veku 34 až 49 rokov, kde majú národniari sedempercentnú podporu. Najmladšia, ani najstaršia časť elektorátu by SNS neposunula do parlamentu, vo vekovej kategórii 18 až 33-ročných by získala štyri percentá hlasov, medzi 66-ročnými a staršími voličmi by ju podporili tri percentá.

Aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má najvýraznejšiu podporu medzi voličstvom vo veku 50 až 65 rokov, kde by kresťanskí demokrati získali desať percent hlasov. Do NR SR by postúpili aj u vekovej kategórie od 18 do 33 rokov, kde by ich podporilo šesť percent elektorátu, a u voličstva vo veku 34 až 49 rokov, kde má KDH päťpercentnú podporu.

Ak by volili len voliči vo veku 66 rokov a starší, kresťanskí demokrati by ostali pred bránami parlamentu s volebným ziskom štyri percentá.