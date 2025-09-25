Prvý v modernej ére Francúzska. Exprezidenta Sarkozyho odsúdili na päť rokov väzenia

Parížsky súd vo štvrtok odsúdil bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho na päť rokov väzenia. Exprezidenta uznali vinným zo zločinného sprisahania pre obvinenia, že zosnulý líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí pomohol financovať jeho víťaznú prezidentskú kandidatúru v roku 2007.
Súd nariadil, aby bol Sarkozy vzatý do väzby, pričom prokurátori majú mesiac na to, aby bývalú hlavu štátu informovali o tom, kedy má ísť do väzenia. Aj v prípade odvolania, ktoré Sarkozy plánuje, zostáva toto opatrenie v platnosti. Ak nastúpi do väzenia, bude prvým prezidentom v modernej histórii Francúzska, ktorý si odpyká trest za mrežami.
Bývalý francúzsky prezident Sarkozy bol odsúdený na domáce väzenie, je vinný z nezákonného financovania kampane
Sarkozy tiež dostal pokutu 100-tisíc eur a zákaz vykonávať verejnú funkciu. Už predtým bol odsúdený vo dvoch samostatných procesoch, no zakaždým sa vyhol väzeniu, pričom v jednom prípade si trest odpykával s elektronickým náramkom, ktorý mu teraz odobrali.
Okrem odvolania by 70-ročný Sarkozy mohol požiadať aj o podmienečné prepustenie z dôvodu veku. Predsedajúca sudkyňa Nathalie Gavarino uviedla, že trestné činy sú „mimoriadne závažné“ a „pravdepodobne podkopú dôveru občanov“.
Proti úsporným opatreniam po celom Francúzsku protestovali státisíce ľudí
Sarkozy bol síce uznaný vinným zo zločinného sprisahania, no bol oslobodený od obvinení z korupcie a nelegálneho financovania kampane. Súd tiež konštatoval, že neexistujú dôkazy, že peniaze od Kaddáfího boli nakoniec použité v kampani.
Po vynesení rozsudku Sarkozy, sprevádzaný manželkou Carlou Bruni-Sarkozy, vyhlásil, že sa odvolá a „bude spať vo väzení so vztýčenou hlavou“, pričom skritizoval rozsudok ako „mimoriadne závažný pre právny štát“.