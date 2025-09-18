Proti úsporným opatreniam po celom Francúzsku protestovali státisíce ľudí

Odborári uviedli, že na demonštráciách sa zúčastnil milión obyvateľov krajiny.
Účastníci jednej zo štvrtkových demonštrácií vo Francúzsku proti rozpočtovým škrtom. Foto: SITA/AP
Státisíce ľudí protestovali vo štvrtok po celom Francúzsku proti úsporným opatreniam prezidenta Emmanuela Macrona. Protesty narušili veľkú časť verejného života krajiny.

Na základe výzvy odborov demonštranti zorganizovali deň celoštátnych akcií, počas ktorých zastavili verejnú dopravu, zatvorili školy a ľudia vyšli do ulíc na demonštrácie.

Ľavicový odborový zväz CGT uviedol, že na demonštráciách sa v celej krajine zúčastnilo viac ako milión ľudí. Podľa úradov v krajine demonštrovalo viac ako 500-tisíc ľudí, z toho 55-tisíc v Paríži.

Nasadených bolo viac ako 80-tisíc policajtov s podporou dronov, obrnených vozidiel a vodných kanónov. Počas sporadických stretov demonštrantov s políciou bolo zadržaných viac ako 180 ľudí.

