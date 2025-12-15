Chvíle hrôzy pre trénera Montrealu. Syn kouča sa skrýval počas streľby na univerzite - VIDEO

Na Brownovej univerzite v Providence na severovýchode USA prebehlo k streľbe, ktorá si vyžiadala dve obete a viacero ďalších ľudí sa zranilo.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Juraj Slafkovský (vľavo) a Cole Caufield sa tešia z gólu proti Edmontonu. Na konci zápasu sa však tešili hráči súpera. Foto: SITA/AP
Hokejový tréner Martin St. Louis po dueli jeho Montrealu Canadiens s Edmontonom Oilers prezradil, čo zažíval počas predošlého merania síl na ľade New Yorku Rangers.

Na Brownovej univerzite v Providence na severovýchode USA prebehlo k streľbe, ktorá si vyžiadala dve obete a viacero ďalších ľudí sa zranilo. Syn spomenutého kouča sa v tom čase nachádzal v kampuse.

V rovnaký deň musel St. Louis zostať sústredený aj na stretnutie, no jeho myšlienky často boli na to, či je jeho dieťa v poriadku.

„Je v poslednom ročníku. Počas zápasu sa ukrýval. Je to tragédia. Zasiahlo ma to. Chcem vyjadriť sústrasť a modliť sa za všetkých, ktorých sa to týka – študentov, ich rodiny, komunitu. Takéto veci by sa nemali stávať. Je v bezpečí a späť doma. Bolo to ťažké obdobie pre všetkých, takže moje myšlienky smerujú k univerzite a komunite,“ prehovoril o náročných chvíľach.

Súboj s NY Rangers lepšie zvládli domáci, keď zvíťazili po predĺžení. O deň neskôr už bojovali Habs na vlastnom ľade a v kanadskom derby zdolali družinu okolo Connora McDavida a Leona Draisaitla 4:1.

V týchto dvoch dueloch si slovenský útočník Juraj Slafkovský pripísal dve asistencie. Celkovo v tejto sezóne nazbieral 20 bodov (9+11) v 32 dueloch.

Montrealu patrí vo Východnej konferencii postupová siedma priečka, no len s jednobodovým náskokom pred deviatym Utahom Mammoth.

