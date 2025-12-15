Chvíle hrôzy pre trénera Montrealu. Syn kouča sa skrýval počas streľby na univerzite - VIDEO

Hokejový tréner Martin St. Louis po dueli jeho Montrealu Canadiens s Edmontonom Oilers prezradil, čo zažíval počas predošlého merania síl na ľade New Yorku Rangers.
Na Brownovej univerzite v Providence na severovýchode USA prebehlo k streľbe, ktorá si vyžiadala dve obete a viacero ďalších ľudí sa zranilo. Syn spomenutého kouča sa v tom čase nachádzal v kampuse.
Slafkovský dvakrát asistoval, ale aj tŕpol na trestnej lavici. McDavid padol v Montreale - VIDEO
V rovnaký deň musel St. Louis zostať sústredený aj na stretnutie, no jeho myšlienky často boli na to, či je jeho dieťa v poriadku.
„Je v poslednom ročníku. Počas zápasu sa ukrýval. Je to tragédia. Zasiahlo ma to. Chcem vyjadriť sústrasť a modliť sa za všetkých, ktorých sa to týka – študentov, ich rodiny, komunitu. Takéto veci by sa nemali stávať. Je v bezpečí a späť doma. Bolo to ťažké obdobie pre všetkých, takže moje myšlienky smerujú k univerzite a komunite,“ prehovoril o náročných chvíľach.
Súboj s NY Rangers lepšie zvládli domáci, keď zvíťazili po predĺžení. O deň neskôr už bojovali Habs na vlastnom ľade a v kanadskom derby zdolali družinu okolo Connora McDavida a Leona Draisaitla 4:1.
V týchto dvoch dueloch si slovenský útočník Juraj Slafkovský pripísal dve asistencie. Celkovo v tejto sezóne nazbieral 20 bodov (9+11) v 32 dueloch.
Montrealu patrí vo Východnej konferencii postupová siedma priečka, no len s jednobodovým náskokom pred deviatym Utahom Mammoth.