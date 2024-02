Protislovenské ťaženie pokračuje: Hojsík, Bilčík a ich kamoši opäť ohovárali Slovensko v europarlamente, hovorí Roth Neveďalová

Europoslankyňa za Smer-SD Katarína Roth Neveďalová vo svojom príspevku na sociálnej sieti ostro kritizovala slovenských opozičných europoslancov. „Slovensko zas ohovárali v europarlamente. Hojsík, Bilčík a ich kamoši,“ píše Roth Neveďalová.

„Diskutovalo sa totiž o správe o právnom štáte v Európskej únii. Samozrejme, opakovali rovnakú rétoriku a obvinenia ako stále, a tvrdili, že treba liberálnu demokraciu, ktorá je správna, ako mali pravdu a líškali sa Reyndersovi, aký je super eurokomisár,“kritizovala Roth Neveďalová. Europoslankyňa zároveň vyčítala, že sama nedostala slovo a diskusiu limitovali, lebo vraj boli pozadu s časom.

Opozícia žaluje v Bruseli

„Nuž, pani spravodajkyňa, dobre známa Holanďanka Sophie in’t Veld, o ktorej ‚láske‘ k Slovensku vieme veľmi dobre, do tejto správy zasa natrieskala kopec nezmyslov. Pôvodne mala reagovať na správu Komisie o právnom štáte v EÚ, ktorá vyšla v júli 2023. Zázrakom však správa europarlamentu pokrýva aj diskutované udalosti na Slovensku v tomto roku,“ píše Roth Neveďalová.

Europoslankyňa Smeru vyčítala, že Sophie in’t Veld používa štandardný jazyk slovenskej opozície, pretože jej blízkymi kamarátmi sú práve poslanci z Progresívneho Slovenska, či mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati.

„Takže sú tam samozrejme kritické veci ako, že Slovensko by nemalo vymieňať vedenie polície, nemalo by používať zrýchlený legislatívny proces, či to, že by sme mali chrániť oznamovateľov ako Čurilovci a ich svedkovia. Špeciálny odsek je venovaný zmenám v RTVS a dokonca tomu, aké je hrozné, že sa premiér a niektorí iní predstavitelia štátu rozhodli nekomunikovať s niektorými “spravodlivými” médiami,“priblížila Roth Neveďalová obvinenia opozičných europoslancov na adresu vlády Roberta Fica.

Dvojaký meter

„Nezabudlo sa ani na kritiku, že chceme obmedziť mimovládky platené zo zahraničia. Pričom sama EÚ vyzýva na väčšiu transparentnosť v takýchto prípadoch a jasné informovanie o finančných tokoch do takýchto mimovládok. Dvojaký meter ako vyšitý,“ hovorí europoslankyňa Smeru.

„Táto správa bola včera večer bohužiaľ aj schválená. Voľby do europarlamentu sa nám blížia a tak samozrejme je potrebné pomôcť stranám, ktoré sú proti národnej suverenite a veria v neohrozenú dokonalosť EÚ, ktorej by odovzdali všetky kľúče a poslušne čakali,“ poznamenáva vo svojom príspevku Roth Neveďalová.