Dá sa sedieť na dvoch stoličkách naraz? Tvrdé slová Beňovej na adresu „neviditeľného“ Michela

Predseda Európskej rady Charles Michel čelí kritike, že kvôli kampani do júnových eurovolieb môže zanedbávať svoje dôležité povinnosti vo funkcii europrezidenta. Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová zhodnotila pôsobenie belgického politika aj aktuálne dianie v europarlamente v Bruseli.

Sedieť na dvoch stoličkách naraz

Charles Michel bude musieť onedlho súbežne pracovať na získavaní voličov pre belgickú liberálnu stranu Reformné hnutie (MR), paralelne však zastávať aj úlohu predsedu Európskej rady, s čím je spojené riadenie a manažovanie zasadnutia 27 lídrov členských štátov EÚ. Viacerí preto spochybňujú, či bude vedieť 48-ročný belgický politik skĺbiť naraz tieto dve úlohy.

Na názor v súvislosti s rozhodnutím predsedu Európskej rady sme sa pýtali aj europoslankyne za Smer-SD Moniky Beňovej. „Všeobecne si myslím, že politici by si mali vybrať, či chcú pôsobiť v domácej politike alebo v tej európskej. Témy sa prekrývajú, ale je veľmi dôležité, aby krajina mala reprezentáciu aj v inštitúciách Európskej únie a svoju reprezentáciu aj doma,“ hovorí v úvode Beňová.

Kritika na adresu Michela

„Charles Michel nie je prvý. Pred tromi mesiacmi to urobil Timmermans ako viceprezident Európskej komisie a ďalší jej členovia takto postupne odchádzajú z komisie. Je to jeden veľmi hlúpy krok a hlúpe rozhodnutie, pretože tým oslabujú nielen fungovanie samotných inštitúcií, a v prípade Michela aj postu, ktorý zastáva; ale je to aj o tom, ako tápajú títo európski politici v témach a v tom, čo je pre nich prioritou,“ uviedla ďalej europoslankyňa.

„Myslím si, že pôsobenie Charlesa Michela bolo veľmi vágne. Nikdy so žiadnou veľkou témou sám neprišiel, vždy sa len snažil zviesť na témach, ktoré existovali a v princípe bol dosť neviditeľným predsedom,“ zhodnotila Beňová pôsobenie belgického politika vo funkcii šéfa Európskej rady.

Europrezidenta preslávili súkromné lety

Europoslankyňu sme sa pýtali aj na správy v súvislosti s nákladnými letmi Charlesa Michela.

Belgický politik je totiž dlhodobo kritizovaný za svoje hojné a pridrahé zahraničné cesty, na čo pravidelne využíva súkromné lietadlá, dokonca aj v prípade krátkych letov. „Bol už za to niekoľkokrát kritizovaný, žiaľbohu iba tzv. okrajovými frakciami Európskeho parlamentu,“ reagovala Beňová s tým dôvetkom, že Michel sa naozaj najviac preslávil tým, že sa o ňom zverejnili tieto informácie.

Predseda Európskej rady Charles Michel čelí kritike pre nárast výdavkov, kvôli jeho cestám súkromným lietadlom. Francúzsky denník Le Monde minulý rok uverejnil o Michelovi článok s nadpisom: „Drahý, znečisťuje životného prostredie a z času na čas sa objaví v Bruseli“. (Stephanie Lecocq, Pool via AP) (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

„Počas tohto volebného obdobia prevažoval taký zvláštny úzus, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel sú ako keby nedotknuteľnými osobami,“prezradila ďalej europoslankyňa.

„To, ako na jednej strane Európska únia tlačí na členské štáty cez Green Deal, a na druhej strane, akým spôsobom sa potom správajú jednotliví vrcholoví predstavitelia, je absolútne v príkrom rozpore,“vyhlásila Beňová.

Panika v Bruseli kvôli Orbánovi

Ak Charlesa Michela zvolia do Európskeho parlamentu, lídri EÚ sa budú musieť rýchlo dohodnúť na obsadení uvoľneného postu šéfa Európskej rady. Ak tak neurobia, zasadnutia Rady povedie Viktor Orbán, ktorého krajina v júli prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.

Informácia vyvolala paniku v Bruseli a niektorí europoslanci sa snažia tejto situácii vyhnúť tým, že zbierajú podpisy proti Orbánovi. Čo si o takomto správaní myslí europoslankyňa Smeru?

„Je veľmi nešťastné, ak sa vedie takáto vojna voči členským štátom, pretože európske inštitúcie tu nie sú na to, aby bojovali s jednotlivými členskými štátmi. Kompetencie v rámci Európskej únie, medzi európske inštitúcie a členské štáty, sú jasne rozdelené. To, kedy bude ktorý štát predsedať EÚ je tiež dopredu dané,“ vysvetľuje Beňová.

V Bruseli narastá panika z nadchádzajúceho maďarského predsedníctva. Fínsky kresťanskodemokratický poslanec Európskeho parlamentu Petri Sarvamaa dokonca spustil aj podpisovú akciu proti Orbánovi. Foto: archívne, SITA/AP.

„Najprv to skúsili s tým, že odstrihnú Maďarsko úplne od predsedníctva, to sa samozrejme neudialo, a teraz zase strašia Viktorom Orbánom,“ hovorí politička.

„Vôbec si nemyslím, že Viktor Orbán ako predseda vlády predsedajúcej krajiny členského štátu bude vystupovať nejako deštruktívne vo vzťahu k európskym politikám. Všetci vedia ako pracuje Viktor Orbán, aké sú jeho politické priority, takže jednoducho museli s tým počítať,“ doplnila ďalej Beňová.

„Viktor Orbán nie je žiadna neprečítaná kniha, je už štvrtýkrát predsedom maďarskej vlády a je veľká škoda, že sa plénum Európskeho parlamentu využíva na večné útoky proti tým členským štátom, kde jednoducho niekto nesúhlasí s politikou vlády v tom členskom štáte. Takto nemôže Európska únia fungovať,“ myslí si Beňová.

„Keď takto chcú fungovať poslanci Európskeho parlamentu, že budú stále voči niekomu vyvolávať nenávisť, tak to len spôsobí ešte väčšie prehĺbenie krízy v rámci európskych inštitúcií vo vzťahu k občanom členských štátov. Občania prestanú dôverovať európskym inštitúciám,“zdôraznila europoslankyňa.

„Viem sa úplne vžiť do toho ako sa momentálne cítia občania Maďarska, keď nejaký fínsky poslanec začne zbierať podpisy proti ich predsedovi vlády. Viktor Orbán vyhral voľby, ktoré boli riadne a demokratické a on získal dostatočnú podporu na to, aby bol predsedom vlády,“ hovorí europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová. Foto: SITA/Branislav Bibel

„Maďarsko predsedá Európskej únii. Jednoducho, ak sa pán Michel rozhodol, že sa zo svojej funkcie takýmto spôsobom rozlúči, aby sa mohol venovať kampani do európskych volieb, musel rátať s tým, že bude predseda vlády, ktorý bude predsedať EÚ, zároveň bude musieť na seba prevziať niektoré kompetencie a zodpovednosti na ktoré bude pán Michel abdikovať, pretože sa rozhodol ísť kandidovať,“podotkla ďalej politička.

Podľa europoslankyne, ak chcel byť Michel predsedom Európskej rady a chcel reprezentovať Európsku úniu z toho postu, mal rátať s tým, že to bude trvať celé funkčné obdobie. Nie teraz, v závere funkčného obdobia ísť kandidovať, pretože vie, že takáto funkcia sa mu už neudeje.