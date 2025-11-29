Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a systematickú analýzu konkurencie medzi zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
Znížený konkurenčný tlak
Výsledky štúdie ukazujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni konkurencie. V okolí krajských miest je trh práce považovaný za konkurenčný, kde pôsobí viacerých zamestnávateľov a ekonomické pomery sú priaznivejšie pre zamestnancov.
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže
Naopak v menej rozvinutých oblastiach východného a južného Slovenska je počet zamestnávateľov nižší, čo vedie k zníženému konkurenčnému tlaku a následne k nižším mzdám.
Odhalenie istých praktík
Štúdia ďalej zdôrazňuje význam moderných dátových a ekonomických metód, ktoré sú schopné odhaliť indície možných protisúťažných praktík, ako sú dohody o mzdách či odmietanie preberania zamestnancov od konkurencie.
Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove
Hoci tieto metódy nezaručujú priame odhalenie takýchto praktík, umožňujú PMÚ lepšie identifikovať a monitorovať riziká na trhu práce a tým posilniť ochranu hospodárskej súťaže. Celá štúdia „Hospodárska súťaž na trhu práce“ je verejne dostupná vrátane anglickej verzie na webovej stránke PMÚ.