Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce

Ide o prvú komplexnú a systematickú analýzu konkurencie medzi zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a systematickú analýzu konkurencie medzi zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.

Znížený konkurenčný tlak

Výsledky štúdie ukazujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni konkurencie. V okolí krajských miest je trh práce považovaný za konkurenčný, kde pôsobí viacerých zamestnávateľov a ekonomické pomery sú priaznivejšie pre zamestnancov.

Naopak v menej rozvinutých oblastiach východného a južného Slovenska je počet zamestnávateľov nižší, čo vedie k zníženému konkurenčnému tlaku a následne k nižším mzdám.

Odhalenie istých praktík

Štúdia ďalej zdôrazňuje význam moderných dátových a ekonomických metód, ktoré sú schopné odhaliť indície možných protisúťažných praktík, ako sú dohody o mzdách či odmietanie preberania zamestnancov od konkurencie.

Hoci tieto metódy nezaručujú priame odhalenie takýchto praktík, umožňujú PMÚ lepšie identifikovať a monitorovať riziká na trhu práce a tým posilniť ochranu hospodárskej súťaže. Celá štúdia „Hospodárska súťaž na trhu práce“ je verejne dostupná vrátane anglickej verzie na webovej stránke PMÚ.

