Počas nedeľňajších protestov v Moldavsku, ktoré zorganizovala proruská strana Sor, tisícky obyvateľov vyzývali na užšiu spoluprácu krajiny s Ruskom. Ako referuje spravodajský web BBC, účastníci protestných zhromaždení sa sťažovali, že súčasná prozápadná vláda ich uvrhla do ešte väčšej chudoby a ako východisko z krízy vidia spojenectvo s Moskvou.

Štátny prevrat

„Keď sme volili túto vládu, sľubovali zvýšenie platov a dôchodkov, ale zatiaľ sme nevideli ani cent. Existujú moldavské rodiny so štyrmi alebo piatimi deťmi, ktoré doslova nemajú čo jesť,“ povedala dôchodkyňa Ala.

Zvážanie účastníkov demonštrácií autobusmi údajne financovala spomenutá proruská strana Sor. Protesty sa konali niekoľko dní po tom, ako prezidentka Maia Sandu varovala, že Rusko plánuje v Moldavsku štátny prevrat, ktorý zahŕňa útoky na vládne budovy a branie rukojemníkov. Moskva má podľa nej v pláne vynútiť si zmenu moci v Moldavsku „násilnými akciami maskovanými ako protesty takzvanej opozície“, pričom do týchto aktivít chce Rusko zapojiť aj cudzincov najatých na vykonávanie podvratných akcií.

Závislé od ruského plynu

Moldavsko je desaťročia závislé od ruského plynu. Minulý rok Rusko znížilo dodávky do Moldavska na polovicu, čím vyvinulo tlak na vládu v Kišiňove, ktorá sa snaží udržať pohromade rumunské a rusky hovoriace obyvateľstvo. Moldavská vláda sa od vypuknutia vojny na Ukrajine snaží diverzifikovať zdroje energie v krajine a zbaviť ju závislosti od ruského plynu. Komplikujú to však pokračujúce útoky na ukrajinskú infraštruktúru a náklady na dovoz elektriny z Rumunska.

Šéf moldavskej pohraničnej polície Rosian Vasiloi povedal pre BBC, že „Rusko je agresívny štát“ a treba veriť, že Ukrajina vyhrá vojnu. „Ak padne Ukrajina, na rade je Moldavsko. Ale ja sa nebojím,“ skonštatoval Vasiloi.

Predstaviteľ strany Sor Iurie Berenchi tvrdí, že keby Rusko chcelo dobyť Moldavsko, už by tak dávno učinilo. „Rusko by to dokázalo za pol dňa,“ povedal Berenchi a dodal, že s Ruskom po boku by sa ľudia v Moldavsku mali „oveľa lepšie ako teraz“.