Progresívne Slovensko stráca na Smer takmer 10 percent. Sme rodina, KDH a ďalšie dve strany sú tesne nad piatimi

Keby boli parlamentné voľby tento víkend, zvíťazila by strana Smer-SD, ktorá by dostala 24,4 percenta hlasov. Za ňou by nasledovalo hnutie Progresívne Slovensko s 15,1 percentami hlasov.

Na treťom mieste by sa umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 12,6 percenta opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorá vykonávala prieskum od 16. do 20. septembra na vzorke 1110 respondentov starších ako 18 rokov.

Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika (6,8 percenta), Sloboda a Solidarita (6,4 percenta), Slovenská národná strana (5,8 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (5,7 percenta) a tiež strany Aliancia (5,4 percenta) a Sme rodina (5,3 percenta).

Ako agentúra pripomenula, OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, idú do volieb ako koalícia, na vstup do parlamentu teda potrebujú sedem percent. Preferencie agentúra vyrátala z 59 percent účasti, 32 percent voličov ešte nie je rozhodnutých a deväť percent nechce ísť voliť.