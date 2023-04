Progresívne Slovensko sa chce stretávať s mladými ľuďmi do 30 rokov, v politike ich vraj nikto nepočúva

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa chce stretnúť s mladými ľuďmi do 30 rokov. Ideathony sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, a tiež v Brne. Séria stretnutí pomenovaných „Budúcnosť na Slovensku? Dá sa to.“ by sa mala začať 15. apríla v Košiciach a pokračovať 19. apríla v Banskej Bystrici.

O sedem dní na to chce PS zavítať do Brna a séria by sa mala zavŕšiť v Bratislave 29. apríla. PS o tom informovalo v tlačovej správe.

Ignorancia tém

Predseda hnutia Michal Šimečka uviedol, že sa chcú venovať generácii, ktorú v slovenskej politike nikto nepočúva.

„Odmietame sa zmieriť s ignoranciou tém ako klimatická kríza, dostupné bývanie, vzdelávanie odtrhnuté od reality či rovnosť pre všetkých. Je najvyšší čas to napraviť,” dodal.

Príprava predvolebného programu

Hnutie sa momentálne venuje príprave predvolebného programu. „Po sérii diskusií vo všetkých krajských mestách sa ideme o budúcnosti rozprávať konkrétne s mladými ľuďmi. Pre prípravu kvalitného programu je nevyhnutná kvalitná spätná väzba,” dodal jeho predseda.

Členka predsedníctva PS Tamara Stohlová doplnila, že na stretnutiach vyskúšajú koncept ideathonu. Je to inovácia, ktorú by chceli priniesť do slovenskej politiky. Ide o podujatia, ktoré sa sústreďujú na intenzívny brainstorming a zosúlaďovanie názorov a záujmov ľudí pochádzajúcich z rôzneho prostredia.