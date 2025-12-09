Progresívne Slovensko a Demokrati žiadajú odstúpenie Ráža, ľudia pri ceste vlakom riskujú životy

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati žiadajú v súvislosti s ďalším vlakovým incidentom odstúpenie ministra dopravy Jozefa Ráža. Po dvoch nedávnych nehodách vlakov na Slovensku sa v utorok takmer zrazili dva vlaky medzi Liptovským Hádkom a Liptovským Mikulášom. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je tento incident len ďalším dôkazom rozpadu fungovania štátu pod vedením súčasnej vlády.
“Toto je desivé. Vlaky zastali možno 20 metrov od seba. Slovensko sa za Ficovej vlády prakticky rozpadá. Minister Ráž musí okamžite odstúpiť! Denne tu tisícky ľudí riskujú svoje životy pri tak banálnej veci, ako je cesta vlakom,“ povedal Šimečka. Podľa poslanca NR SR Jána Hargaša ide o jasný dôkaz, že minister Ráž situáciu nezvláda a prijaté opatrenia nefungujú.
„Po 14 rokoch Ficových vlád sú železnice v takom stave, že sa ľudia reálne boja nastúpiť do vlaku. A to nás čakajú obrovské presuny po krajine na vianočné sviatky. Dokedy chce Fico a Ráž riskovať životy ľudí? Ak má Hlas ešte nejakú váhu v koalícii, bude ešte dnes trvať na Rážovom odvolaní,“ uzavrel Hargaš.
Demokrati žiadajú okamžité vyvodenie zodpovednosti po tom, čo Expres 609 len o niekoľko metrov unikol čelnej zrážke s nákladným vlakom. Podľa dostupných informácií išlo o chybu pracovníka ŽSR. „Koľko životov ešte musíme hazardovať? Toto už nie je prevádzková chyba, ale kolaps železničného systému,“ vyhlásil podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Strana ostro kritizuje ministra dopravy Jozefa Ráža za ignorovanie situácie. „Minister Ráž kašle na železnice. Namiesto riešení behá po trhoviskách a pripravuje si kampaň. Je to hazard so životmi ľudí,“ dodal Kiča. Demokrati zároveň tvrdia, že vedenie ŽSR nerieši akútne problémy. Podľa Kiču kamery v kabínach nezabránia tomu, že dispečer pustí dva vlaky proti sebe. „Zlyháva celý systém, nie rušňovodiči. Minister Ráž nezvláda rezort. Pre jeho aj naše dobro, musí odstúpiť,“ uzavrel.