Géci zvažuje pripraviť podnet na rozpustenie Progresívneho Slovenska. Je to zastrašovanie, reagujú európski demokrati

Marek Géci z hnutia Republika zvažuje pripraviť podnet pre Generálnu prokuratúru SR na rozpustenie hnutia Progresívne Slovensko (PS) za zjavné nerešpektovanie Benešových dekrétov a spochybňovanie ústavných zákonov.
Ako informujú Hospodárske noviny na svojom webe, na Géciho slová už zareagoval generálny tajomník Európskej demokratickej strany Sandro Gozi.
„V posledných dňoch sme svedkami hlboko znepokojujúcej eskalácie na Slovensku. Po útokoch Andreja Danka teraz vysokí predstavitelia krajne pravicovej Republiky otvorene hrozia podaním žiadosti o rozpustenie Progresívneho Slovenska a zameriavajú sa na jeho predsedu Michala Šimečku,“ citujú Goziho, ktorý tiež zdôraznil, že na rozpustenie demokratickej strany neexistuje žiadny právny základ. „To, čo vidíme, je preto neprijateľný pokus o zastrašovanie opozície a deformovanie demokratickej súťaže,“ hovorí.
Návrh podľa európskych demokratov nebezpečný precedens pre strednú Európu. „Umlčanie politického hnutia pre jeho proeurópsky postoj je nezlučiteľné so zakladajúcimi princípmi EÚ a už len navrhovanie takého opatrenia je v našej Európe nepredstaviteľné,“ doplnil Gozi s tým, že strach sa nikdy nesmie stať politickou zbraňou.
PS chce praktické veci
Tému Benešových dekrétov otvorilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko prednedávnom, jeho predseda Michal Šimečka zdôraznil, že ich nechcú rušiť, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie.
Progresívne Slovensko nechce otvárať Benešove dekréty, podľa Ódora ich chce zatvárať
„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.
Stanovisko vlády
Vláda reagovala na nedávnom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník prijatím uznesenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku.
„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.
Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôrazňuje, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR, otázku Benešových dekrétov považuje za uzatvorenú.