Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO

Opozícia a mnohé médiá v snahe kritizovať vládu za novelu Trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. V rozhovore pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v súvislosti s témou zvyšovania drobnej kriminality, na ktorú poukazuje opozícia.
„Som bezdomovec sediaci pred obchodným domom, ktorý sa občas pokúsi niečo v tom obchodnom dome ukradnúť v potravinách. Počujem však, že teraz je to beztrestné, takže čo urobím? No tak, samozrejme, idem dnu a ešte som aj agresívny, pretože jednoducho zvýšila sa agresivita voči SBSkárom, a to je z môjho pohľadu daň za to, že sa takto interpretovala novela,“ skonštatoval Gašpar.
Podľa podpredsedu parlamentu sa nezvýšilo množstvo ukradnutých tovarov v hodnote do 266 eur, čo bola pôvodná hodnota spáchania priestupku. Navyše, celkovo podľa neho trestná činnosť klesá.
„Kriminalita nám od roku 2005/2006 klesla v číslach. Boli dva roky, keď stúpala, a to v roku 2022 a v roku 2023. Čiže v rokoch, ktoré boli pred novelou Trestného zákona, ktorú sme schválili v roku 2024. Ale treba povedať, že od roku 2023 zase klesla,“ zdôraznil Gašpar