Progresívci predkladajú „Lex Para/Lindtner“, podporia aj veto doživotnej renty pre Žilinku – VIDEO

Progresívne Slovensko (PS) predkladá do parlamentu „Lex Para/Lindtner“, ktorým chce ochrániť generálnu prokuratúru pre úplným ovládnutím politikmi. Ide o reakciu na to, že Erik Kaliňák zo Smeru otvorene povedal, že generálneho prokurátora Maroša Žilinku by mal nahradiť Marek Para alebo David Lindtner.

„Obaja sú poradcami premiéra, druhý z nich dokonca obžalovaný za korupciu. Chceme preto rozšíriť okruh politikov a politických nominantov, ktorí nemôžu byť dva roky od skončenia ich funkcie vymenovaní na post generálneho prokurátora. Takýmito osobami by po novom mali byť aj poradcovia členov vlády, vrátane poradcov premiéra,“ povedal dnes člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Branislav Vančo s dodatkom, že premiér Robert Fico ani žiadny iný politik nesmie ovládnuť prokuratúru prostredníctvom svojho človeka.

Zjavná korupcia

Podľa predsedu PS Michala Šimečku ide o zjavnú korupciu a strana Smer sa pokúša ponúknuť Žilinkovi peniaze prostredníctvom doživotnej renty, aby odišiel, kým budú voľby. Vyzval preto predstaviteľov strany Hlas, aby sa znova nezľakli, vzopreli sa Smeru a podporili veto prezidenta týkajúce sa renty pre generálneho prokurátora.

„Smer by si tak mohol zvoliť nového generálneho prokurátora, ktorý by im cez paragraf 363 zabezpečoval beztrestnosť ďalších sedem rokov. V PS túto päťtisícovú rentu odmietame, preto budeme hlasovať proti prelomeniu veta. V čase konsolidácie sú tieto luxusné renty pre verejných funkcionárov výsmechom do tváre ľudí,” podotkla poslankyňa Zuzana Števulová.

Dodala, že Progresívne Slovensko predkladá ďalšie dva návrhy týkajúce sa generálneho prokurátora. Jedným z nich chcú umožniť tridsiatim poslancom podať disciplinárny návrh na generálneho prokurátora. „Dnes je to až 90 hlasov, čo úplne blokuje tento inštitút,” priblížila Števulová.

Najlenivejší parlament

Podľa predsedu Progresívneho Slovenska sa v utorok začala v skutočnosti len druhá riadna schôdza Národnej rady SR tento rok. „Je to najlenivejší parlament, koaličným poslancom sa nechce chodiť do roboty a zároveň si odmietajú čo i len zmraziť platy,“ upozornil.

Na tejto schôdzi bude podľa neho dôležité, či sa podarí zrušiť, alebo aspoň obmedziť transakčnú daň. „My podporíme návrh SNS, hoci stále trváme na úplnom zrušení tejto hlúpej dane,” vyhlásil Šimečka.

Za posledné dni vládni politici veľa hovoria aj o zmene volebného systému, pripomenul. „Robert Fico si chce brať príklad z Číny a Vietnamu, inšpirovať sa vládou jednej strany. Za PS odmietame takéto úvahy. Ľudia na Slovensku chcú žiť v demokracii a chceme od vlády, aby riešila skutočné problémy, nie volebný systém. My predkladáme 15 zákonov, ktoré by ľuďom zlepšili život,” uviedol Šimečka.