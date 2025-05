Hlas-SD chce počkať so schvaľovaním covidových amnestií. Rozhodne správa od Kotlára – VIDEO

Koaličná strana Hlas-SD je pripravená odložiť hlasovanie o prelomení veta prezidenta Petra Pellegriniho k takzvaným covidovým amnestiám. Ako v utorok na tlačovej besede povedal šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, strana rozumie námietkam prezidenta voči rozsahu a forme amnestií. Chcú však počkať na správu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

„Možno jeho správa vnesie viac svetla aj do chaosu v pokutách,“ vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že hlasovanie o amnestiách by mohlo byť preložené na september. Kotlár má totiž termín na vypracovanie správy do konca júna. „Ja mu verím, že tú správu vypracuje tak, ako má, koniec-koncov na to bol ustanovený,“ skonštatoval predseda Hlasu.

Pokiaľ ide o ďalšie prezidentské veto, ktoré sa týka renty pre generálneho prokurátora, podľa Šutaja Eštoka jeho strana podporí prelomenie veta pokiaľ ide o výsluhové dôchodky bežných prokurátorov. „Aby sa výsluhový dôchodok netýkal generálneho prokurátora, či už to je po štyroch alebo po siedmych rokoch,“ zdôraznil šéf Hlasu. Pripomenul pritom stanovisko generálneho prokurátora Maroša Žilinku, podľa ktorého si šéf prokuratúry nerobí žiaden nárok na výsluhový dôchodok pre seba.

Čo sa týka sporov v súvislosti s transakčnou daňou medzi Slovenskou národnou stranou a Smerom-SD, očakáva Hlas podľa svojho lídra nájdenie riešenia na koaličnej rade. „Také riešenie, ktoré čo najmenej zaťaží štátny rozpočet, ale také, ktoré rovnako ochráni pred transakčnou daňou ľudí práce,“ dodal Šutaj Eštok,