Progresívci opäť zvolávajú mimoriadny výbor pre stánok na EXPO v Osake, chcú aj poslanecký prieskum v Slovakia Travel – VIDEO

Kritizované je aj politické dosadzovanie ľudí do funkcií, podozrivé financovanie, netransparentné zmluvy či presúvanie verejných peňazí bez jasných pravidiel.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
DubovickýPS.2026 01 29
Reprofoto: www.facebook.com
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Progresívci opätovne zvolávajú mimoriadny parlamentný výbor. Dôvodom je slovenský stánok na EXPO v Osake. Zároveň budú iniciovať aj poslanecký prieskum v organizácii Slovakia Travel. Slovenský stánok na výstave EXPO 2025 v Osake je podľa Progresívneho Slovenska (PS) jedným z príkladov predražených a netransparentných kšeftov.

Pred niekoľkými mesiacmi sme podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Máme podozrenie, že za súčasnej vlády bola pôvodná súťaž zrušená, aby bol projekt drahší a zákazka prihratá spriazneným osobám. Dnes už v tejto veci konajú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z machinácií pri verejnom obstarávaní,” upozornila predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová.

Zlyhania pri projekte EXPO Osaka

Progresívci sa rozhodli opätovne zvolať mimoriadny parlamentný výbor a súčasne iniciovať poslanecký prieskum v Slovakia Travel. Hnutie očakáva, že minister športu Rudolf Huliak príde do parlamentu vysvetliť, čo sa stalo, a prečo je vedenie Slovakia Travel tam, kde je.

Na zlyhania pri projekte EXPO Osaka poslanci PS dlhodobo upozorňovali. Podľa poslanca Richarda Dubovického (PS) tu nejde o organizačné zabezpečenie EXPO či o propagáciu Slovenska. „Ide výlučne o výstavbu stánku. Toto je stav Slovenska. Bežní ľudia tu rozmýšľajú, z čoho si zaplatia lieky, kým vládni predstavitelia nevedia vysvetliť pochybné tendre a míňajú peniaze nás všetkých,” zdôraznil poslanec.

Vysvetlil, že stánok o veľkosti jednoizbového bytu mal stáť takmer dva milióny eur a po skončení súťaže bola cena navýšená o 260-tisíc eur. „Navyše dodávateľa, ktorý zákazku realizoval, zo súťaže pôvodne kvôli klamstvu vylúčilo bývalé vedenia Slovakia Travel, ale neskôr sa do súťaže vrátil prostredníctvom inej firmy a vyhral ju,” upozornil Dubovický.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obraz fungovania rezortu cestovného ruchu

Zodpovednosť za celý proces podľa neho nesie štátna organizácia Slovakia Travel. „Pripravila verejné obstarávanie, uzatvorila zmluvu aj dodatky a dohliadala na celý priebeh výstavby. Ak dnes polícia vyšetruje machinácie pri obstarávaní, musí byť vyvodená aj politická zodpovednosť,“ zdôraznil Dubovický.

EXPO podľa neho súčasne zapadá do širšieho obrazu fungovania rezortu cestovného ruchu a športu pod vedením Huliaka. Poslanec kritizuje aj politické dosadzovanie ľudí do funkcií, podozrivé financovanie cez štátne firmy, netransparentné marketingové zmluvy či presúvanie verejných peňazí bez jasných pravidiel. „Videli sme to pri Tipose, pri štátom financovaných športových projektoch a dnes to vidíme aj pri EXPO – projekte, ktorý mal reprezentovať Slovensko v zahraničí,“ uzavrel Dubovický.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Richard DubovickýRudolf HuliakZuzana Mesterová
Firmy a inštitúcie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ)Progresívne Slovensko (PS)Slovakia travelÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
Okruhy tém: EXPO 2025 Osaka netransparentnosť Opozícia Parlamentný výbor Poslanecký prieskum

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk