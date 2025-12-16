Tak čia je? Rybakinová reprezentuje Kazachstan, no údajne žije v Moskve, kde sa aj narodila

Dvadsaťšesťročná tenistka Jelena Rybakinová od roku 2018 reprezentuje Kazachstan. Narodila sa však v hlavnom meste Ruska Moskve.
Stále prebiehajú dohady, či jej občianstvo nie je len „športové“. Takéto hlasy počuť najmä zo strany „zbornej“ a jej tenisovej federácie.
Naposledy šéf ruskej organizácie Šamiľ Tarpiščev povedal, že športovkyňa žije v Moskve a má aj ruské občianstvo. To športové je však v prospech Kazachstanu. „Urobilo sa to pre jej športovú kariéru,“ tvrdil.
Rebríček, ktorý mnohých prekvapil. Toto je Top 15 najlepšie zarábajúcich športovkýň za rok 2025 - FOTO
Toto vyhlásenie nenechalo chladnou ani kazašskú tenisovú federáciu, ktorá v reakcii uviedla, že táto jeho informácia je nepravdivá.
„Rybakinová nežije v Moskve. Je občiankou Kazašskej republiky, má kazašský pas a býva v hlavnom meste Astana. Jelena to sama viackrát potvrdila. Tvrdenia o tom, že má ´ruské občianstvo´ alebo akési ´športové občianstvo´, nezodpovedajú skutočnosti – pojem ´športové občianstvo´ v Kazachstane neexistuje. Rybakinová oficiálne reprezentuje Kazachstan od roku 2018 na všetkých medzinárodných turnajoch a je členkou národného tímu krajiny,“ uviedlo vedenie organizácie.
The Kazakhstan Tennis Federation has commented on the information regarding Elena Rybakina’s citizenship https://t.co/xlqhyla91ipic.twitter.com/tBgpAyxvKz
— rybafan (@rybafan) December 15, 2025
Samotná tenistka sa zatiaľ k celej situácii nevyjadrila. Rok 2025 patril medzi jej najlepšie na profesionálnom okruhu. Ukončila ho ako svetová päťka so zárobkom 12,6 milióna dolárov.
Z toho bolo 8,6 milióna na odmenách a 4 zo sponzorských zmlúv. V prepočte to je približne 10 760 904 eur.