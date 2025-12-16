Tak čia je? Rybakinová reprezentuje Kazachstan, no údajne žije v Moskve, kde sa aj narodila

Stále prebiehajú dohady, či jej občianstvo nie je len „športové“.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jelena Rybakinová
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová hrá bekhendový return proti Češke Barbore Krejčíkovej počas semifinálového zápasu na tenisovom Wimbledone. Foto: SITA/AP
Kazachstan Tenis Tenis z lokality Kazachstan

Dvadsaťšesťročná tenistka Jelena Rybakinová od roku 2018 reprezentuje Kazachstan. Narodila sa však v hlavnom meste Ruska Moskve.

Stále prebiehajú dohady, či jej občianstvo nie je len „športové“. Takéto hlasy počuť najmä zo strany „zbornej“ a jej tenisovej federácie.

Naposledy šéf ruskej organizácie Šamiľ Tarpiščev povedal, že športovkyňa žije v Moskve a má aj ruské občianstvo. To športové je však v prospech Kazachstanu. „Urobilo sa to pre jej športovú kariéru,“ tvrdil.

Toto vyhlásenie nenechalo chladnou ani kazašskú tenisovú federáciu, ktorá v reakcii uviedla, že táto jeho informácia je nepravdivá.

„Rybakinová nežije v Moskve. Je občiankou Kazašskej republiky, má kazašský pas a býva v hlavnom meste Astana. Jelena to sama viackrát potvrdila. Tvrdenia o tom, že má ´ruské občianstvo´ alebo akési ´športové občianstvo´, nezodpovedajú skutočnosti – pojem ´športové občianstvo´ v Kazachstane neexistuje. Rybakinová oficiálne reprezentuje Kazachstan od roku 2018 na všetkých medzinárodných turnajoch a je členkou národného tímu krajiny,“ uviedlo vedenie organizácie.

Samotná tenistka sa zatiaľ k celej situácii nevyjadrila. Rok 2025 patril medzi jej najlepšie na profesionálnom okruhu. Ukončila ho ako svetová päťka so zárobkom 12,6 milióna dolárov.

Z toho bolo 8,6 milióna na odmenách a 4 zo sponzorských zmlúv. V prepočte to je približne 10 760 904 eur.

Viac k osobe: Jelena Rybakinová
Firmy a inštitúcie: WTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Kariéra Občianstvo Úspechy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk