Pre samit Trump-Putin nie je stanovený žiadny časový rámec, hovorí Kremeľ

Podľa Moskvy je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: SITA/AP
Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. Trump povedal, že stretnutie s Putinom by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov, ale Moskva teraz vyhlásila, že prípravy na stretnutie „by mohli chvíľu trvať“.

„Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa summit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené… Je potrebná príprava, seriózna príprava.“

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.

Predchádzajúci summit medzi Putinom a Trumpom na Aljaške sa skončil bez prielomu smerom k mierovej dohode. Ukrajina tvrdí, že na dosiahnutie pokroku je potrebné stretnutie medzi Putinom a Volodymyrom Zelenským, ale Kremeľ vylúčil rozhovory s ukrajinským lídrom, kým sa mierová dohoda prakticky nedosiahne.

