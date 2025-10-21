Pre samit Trump-Putin nie je stanovený žiadny časový rámec, hovorí Kremeľ

Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. Trump povedal, že stretnutie s Putinom by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov, ale Moskva teraz vyhlásila, že prípravy na stretnutie „by mohli chvíľu trvať“.
„Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa summit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené… Je potrebná príprava, seriózna príprava.“
Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.
Predchádzajúci summit medzi Putinom a Trumpom na Aljaške sa skončil bez prielomu smerom k mierovej dohode. Ukrajina tvrdí, že na dosiahnutie pokroku je potrebné stretnutie medzi Putinom a Volodymyrom Zelenským, ale Kremeľ vylúčil rozhovory s ukrajinským lídrom, kým sa mierová dohoda prakticky nedosiahne.