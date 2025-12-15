Prívalové povodne v prímorskom meste Safi si vyžiadali najmenej 37 obetí

Prívalové povodne spôsobené náhlym a silným dažďom si v nedeľu v marockom prímorskom meste Safi vyžiadali najmenej 37 obetí, informovali miestne úrady. Bola to najsmrteľnejšia takáto nepriaznivá poveternostná udalosť v Maroku za viac ako desať rokov.
„Štrnásť ľudí je v súčasnosti ošetrených v nemocnici Mohammeda V. v Safi, vrátane dvoch na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ dodali miestne úrady vo svojom vyhlásení.
Čierny deň
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré ukazujú prúd bahnistej vody, ktorý unáša autá a odpadkové koše po uliciach Safi, ktoré leží približne 300 kilometrov južne od hlavného mesta Rabat. Úrady uviedli, že najmenej 70 domov a podnikov v historickom starom meste bolo zaplavených. Ďalších najmenej 32 ľudí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice, väčšinu z nich už prepustili.
Komunistická strana Kuby odkladá zjazd, dôvodom je ekonomická kríza v krajine
Poškodenie ciest prerušilo dopravu na viacerých trasách vedúcich do a z prístavného mesta na Atlantickom pobreží. „Je to čierny deň,“ povedal pre AFP miestny obyvateľ Hamza Chdouani.
Do večera hladina vody klesla a ľudia začali prehľadávať bahnom zničené oblasti, aby zachránili svoje veci. Ďalší obyvateľ, Marouane Tamer, vyjadril pochybnosti, prečo neboli vyslané vládne vozidlá na odčerpanie vody.
Meniace sa vzorce počasia
Záchranné tímy pokračujú v pátraní po ďalších možných obetiach, pričom meteorologická služba predpovedá na utorok ďalšie silné dažde po celej krajine. V Maroku nie sú extrémne počasie a záplavy nezvyčajné, krajina však už siedmy rok bojuje s vážnym suchom.
Počet obetí ničivých záplav v štyroch ázijských krajinách presiahol 1 200
Marocké jesene sú zvyčajne sprevádzané postupným poklesom teplôt, no klimatické zmeny ovplyvnili vzorce počasia a zosilnili búrky, pretože teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti a teplejšie more môže tieto systémy ešte viac zosilniť.