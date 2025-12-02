Počet obetí ničivých záplav v štyroch ázijských krajinách presiahol 1 200

Na viac ako 1 200 stúpol počet obetí rozsiahlych záplav, ktoré postihli najmä Indonéziu a Srí Lanku. Pri záplavách na indonézskom ostrove Sumatra zahynulo najmenej 659 ľudí a ďalších 475 zostáva nezvestných. Podľa tamojšej agentúry pre zvládanie katastrof muselo svoje domovy opustiť milión obyvateľov. Silné povodne a zosuvy pôdy, ktoré zničili alebo poškodili tisíce domov, spôsobili monzúnové dažde. Státisíce ľudí žijú v provizórnych prístreškoch a zápasia s nedostatkom čistej vody a potravín.
Vietnam zápasí s katastrofou, záplavy zabili 90 ľudí, tisíce domácností zostávajú zatopené
Indonézska vláda v pondelok oznámila, že do troch najviac zasiahnutých provincií Aceh, Severná Sumatra a Západná Sumatra pošle 34-tisíc ton ryže a 6,8 milióna litrov oleja na varenie. Humanitárne organizácie uviedli, že pracujú na dodávkach pomoci do postihnutých oblastí a varovali, že miestnym trhom dochádzajú základné potraviny a ceny sa už strojnásobili.
Cyklón Ditwah spôsobil na Srí Lanke katastrofu
Silný cyklón Ditwah priniesol na Srí Lanku prudké dažde, ktoré spôsobili zosuvy pôdy po celom ostrove. Podľa doterajších hlásení si cyklón vyžiadal najmenej 410 obetí a ďalších 336 ľudí je nezvestných. Tamojšie úrady uviedli, že počet mŕtvych zrejme ešte stúpne, keďže záchranári stále prehrabávajú bahno pri hľadaní tiel zasypaných zosuvmi pôdy. Prezident Anura Kumara Dissanayake v sobotu vyhlásil núdzový stav a uviedol, že ide o „najnáročnejšiu prírodnú katastrofu v našej histórii“. Srílanské vzdušné sily s podporou indických a pakistanských jednotiek evakuujú uviaznutých obyvateľov a doručujú potraviny a ďalšie zásoby.
Ďalšie obete
Monzúnové počasie, ktoré spôsobilo záplavy v Indonézii, prinieslo silné dažde aj na juh Thajska, kde zahynulo najmenej 176 ľudí. V Malajzii zahynuli ďalší dvaja ľudia.
Klimatická zmena prináša silnejšie lejaky, pretože teplejšia atmosféra udrží viac vlhkosti a teplejšie oceány dokážu búrky ešte viac zosilniť. Analýza údajov amerických meteorologických úradov, ktorú vypracovala agentúra AFP, ukázala, že v novembri zaznamenali ázijské krajiny postihnuté povodňami najvyššie celkové množstvo zrážok od roku 2012.