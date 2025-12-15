Komunistická strana Kuby odkladá zjazd, dôvodom je ekonomická kríza v krajine

Komunistická strana Kuby (PCC) odložila svoj deviaty zjazd, ktorý sa mal konať v apríli, z dôvodu pretrvávajúcej ekonomickej kríze v krajine, oznámili v nedeľu štátne médiá.
Kongresy v tomto karibskom ostrovnom štáte s jednou stranou a komunistami sa konajú raz za päť rokov, s výnimkou výnimočných okolností. Rozhodnutie odložiť podujatie na nešpecifikovaný neskorší dátum bolo prijaté v sobotu po tom, čo bývalý prezident Raúl Castro listom navrhol odloženie.
Už 94-ročný Castro odstúpil z funkcie prezidenta a prvého tajomníka strany v apríli 2021, ale naďalej má politický vplyv. Jeho návrh zverejnil prezident Miguel Díaz-Canel na webovej stránke Cubadebate.
Castro vo svojom liste zdôraznil, že stranícke kongresy by sa mali konať v plánovaných časových rámcoch, ale odporučil, aby sa deviaty kongres odložil, aby sa „rok 2026 venoval zotaveniu v každom smere“. Ústredný výbor rozhodnutie jednomyseľne schválil, uvádza Cubadebate.
Kuba s populáciou 9,7 milióna obyvateľov už päť rokov čelí vážnej ekonomickej kríze spôsobenej kombináciou sprísnených sankcií USA, nízkou produktivitou centrálne plánovanej ekonomiky, kolapsom turizmu a neúspechom menových reforiem.