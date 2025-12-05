Nórsko kupuje ďalšie nemecké ponorky a rakety s dlhým doletom na odstrašenie Ruska

Na posilnenie obrany svojich hraníc s Ruskom plánuje Nórsko kúpiť ďalšie dve nemecké ponorky spolu s raketami s dlhým doletom, oznámila v piatok nórska vláda.
Podľa ministra obrany Nórsko ako prímorská krajina ponorky nevyhnutne potrebuje na svoju obranu. „Vidíme nárast aktivity ruských síl v severnom Atlantiku a Barentsovom mori,“ povedal minister Tore Sandvik.
Už v roku 2021 vláda objednala štyri ponorky od nemeckej spoločnosti Thyssenkrupp Marine Systems, pričom prvá má byť dodaná v roku 2029.
Veľká Británia a Nórsko budú spoločne „loviť" ruské ponorky
„Ako „oči a uši“ NATO na severe potrebujeme viac kapacít, aby sme ukázali svoju prítomnosť a dokázali monitorovať a odstrašiť hrozby v našej bezprostrednej blízkosti. V tomto kontexte sú ponorky absolútne nepostrádateľné,“ zdôraznil Sandvik.
Ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že plánuje vynaložiť 19 miliárd nórskych korún (asi 1,6 miliardy eur) na nákup rakiet schopných zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 500 kilometrov.
Nórsko má s Ruskom, ktoré vedie zdĺhavú vojnu na Ukrajine, 198 kilometrov dlhú pozemnú hranicu a zároveň námornú hranicu v Barentsovom mori.