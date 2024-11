Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom sa zatiaľ dodržiava

Prímerie medzi Izraelom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh, ktoré začalo platiť v stredu, sa zdá byť dodržiavané. Obyvatelia v autách nahromadených vecami prúdili počas dňa naspäť smerom do južných oblastí Libanonu. Dialo sa tak napriek varovaniam izraelskej a libanonskej armády, aby sa vyhli niektorých oblastiam.

V prípade, že prímerie bude platiť, skončili by sa takmer 14-mesačné boje medzi Izraelom a Hizballáhom. Tie v polovici septembra eskalovali do totálnej vojny a hrozilo, že do vojny by mohol byť vtiahnutý regionálny spojenec Hizballáhu – Irán. Dohoda o prímerí nerieši situáciu v Pásme Gazy.

Dohodu sprostredkovali USA a Francúzsko. Izraelskí vojaci sa vrátia na svoju stranu hranice. V južnom Libanone sa majú rozmiestniť tisíce libanonských vojakov a príslušníkov mierových síl OSN. Dodržiavanie prímeria má monitorovať medzinárodný panel na čele so Spojenými štátmi americkými.

Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael 8. októbra 2023 deň po tom, ako palestínska militantná organizácia Hamas zaútočila na južný Izrael. Libanonské militantné hnutie vtedy uviedlo, že tak prejavuje podporu Palestínčanom.

Podľa libanonských zdravotníckych predstaviteľov v Libanone zahynulo pri izraelských úderoch za ostatných 13 mesiacov viac ako 3 760 ľudí, mnohí z nich boli civilisti. Izrael tvrdí, že zabil viac ako 2-tisíc členov Hizballáhu. Bombardovanie vyhnalo z domovov 1,2 milióna ľudí.

Útoky Hizballáhu na Izrael prinútili k evakuácii približne 50-tisíc obyvateľov krajiny. Rakety Hizballáhu dopadali až do Tel Avivu. O život v Izraeli prišlo najmenej 75 ľudí. Viac ako polovica z nich boli civilisti. Pri pozemnej ofenzíve v Libanone zahynulo viac ako 50 izraelských vojakov.