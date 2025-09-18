Trenčín sa pripravuje na rok 2026: Európske hlavné mesto kultúry odštartuje na Valentína

Trenčín sa pripravuje na historický okamih. Už o pár mesiacov sa zmení na centrum európskej kultúry a kreativity. Od 14. februára 2026 sa mesto stane Európskym hlavným mestom kultúry, čo prinesie nielen stovky podujatí, ale aj výrazné premeny verejných priestorov, historických pamiatok a nových možností pre domácich i turistov. Organizátori sľubujú nezabudnuteľný rok, ktorý Slovensko zapíše na mapu kultúrneho sveta.
Slovensko opäť na kultúrnej mape Európy
Po Košiciach sa Slovensko môže tešiť na ďalší veľký kultúrny rok. Trenčín, známy svojím hradom, módnou tradíciou aj kúpeľníctvom, bude od februára 2026 po boku fínskeho Oulu nosiť prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK).
Prezident SR Peter Pellegrini, ktorý prevzal záštitu nad projektom, zdôraznil symboliku tejto príležitosti: „Naša bohatá história a kultúrna pestrosť sú od nepamäti neodmysliteľnou súčasťou Európy. Geografická poloha predurčila Slovensko na miesto, v ktorom sa stretávajú, vzájomne inšpirujú a ovplyvňujú rôzne umelecké smery a prejavy. Bohatý folklór, diela Majstra Pavla z Levoče, Andyho Warhola, Ľudovíta Fullu a mnohých ďalších popredných umelcov pozná a obdivuje celý svet. Slovensko a jeho jednotlivé regióny majú umeleckému svetu čo ponúknuť a patrí na kultúrnu mapu vyspelého sveta. Z toho dôvodu môžeme byť na Trenčín hrdí všetci. Po úspechu v silnom konkurenčnom boji sa mesto opradené históriou, kúpeľníctvom a módou stane v poradí druhým slovenským, ktorému právom patrí titul Európske hlavné mesto kultúry.“
Prebúdzame zvedavosť
Mottom projektu je „Prebúdzame zvedavosť“. Riaditeľ projektu Stanislav Krajči vysvetľuje, že ide o hodnotu, ktorá dokáže meniť pohľad na svet: „Zvedavosť je nevyhnutný predpoklad akejkoľvek zmeny. Dodáva nám odvahu pýtať sa, hľadať nové prepojenia. Už dnes máme za sebou projekty, ktorými sme prebudili záujem o iné druhy umenia, iné kultúry, o udržateľnosť aj o verejný priestor okolo nás. A v tomto trende plánujeme pokračovať.“
Počas prezentácie projektu dodal, že zvedavosť je aj dôvera v silu kultúry:
„Koncert pod hradom alebo výstava na námestí môžu zmeniť atmosféru celého mesta a otvoriť nové otázky,“ zdôraznil
Premeny mesta a regiónu
Trenčín už teraz mení svoju tvár. Najväčšou dominantou sa stane starý železničný most, ktorý sa zmení na promenádu plnú kultúry, športu a gastronómie.
Primátor Richard Rybníček hovorí o viditeľných zmenách: „Kompletnou revitalizáciou prechádza železničný most, obnova čaká pešiu zónu v centre mesta, Námestie sv. Anny aj Ulicu 1. mája. Som rád, že obnovou prechádza aj Župný dom a že na pravom brehu Váhu vzniká nový prírodný park. Verejný priestor v Trenčíne sa stáva atraktívnejším, bezpečnejším a prístupnejším.“
Regióny získajú ďalšie dotácie, medzi podporenými projektmi je aj Hodinová veža a západný múr Trenčianskeho hradu
Ani Trenčiansky hrad nezostane bokom. Zrekonštruovaný amfiteáter, nové expozície či obnovené hradné brány majú prilákať desaťtisíce návštevníkov.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška dodáva: „Nie je to len slávna história, kúpeľníctvo či módny priemysel. Sú to aj samotní ľudia, ktorí v sebe nesú kultúrne dedičstvo našich predkov, no zároveň tvoria súčasné a atraktívne umenie hodné pozornosti celého sveta.“
Rok plný zážitkov: od svetelného umenia po módu
Oficiálny otvárací ceremoniál sa uskutoční 14. februára 2026 a podľa programovej manažérky Annamárie Martonyikovej pôjde o „najväčšiu udalosť roka, ktorá spojí celé mesto aj jeho obyvateľov“
Program bude bohatý a pestrý:
- Light Art Festival (apríl 2026): očakáva sa účasť až 20 000 ľudí.
- Korzo (máj 2026): mestský festival a trh, ktorý už prilákal 15 000 návštevníkov.
- Fiesta Bridge (september 2026): slávnostné otvorenie mosta ako novej promenády.
- Splanekor 2.0: netradičné plavidlá z recyklovaných materiálov na Váhu.
- Gastronomické degustories: spojenie chutí a vôní regiónu s umením.
- Laboratórium udržateľnej módy: pohľad na módu cez udržateľnosť a remeselnú tradíciu.
- Týždeň živých susedstiev: komunitné podujatia v mestských štvrtiach.
- Mesiac architektúry: séria výstav a diskusií o urbanizme a modernom dizajne.
Mosty medzi ľuďmi
Projekt má ambíciu spojiť ľudí a regióny. „Je to projekt mladých ľudí, ktorý prepája generácie a snaží sa spolu fungovať na tom, aby vytváral kultúru v konkrétnom prostredí pre všetkých,“ zdôraznil Richard Rybníček. „Podľa mňa je kultúra slobodou a všetci sme jej súčasťou. Chcem, aby sa podieľal na jej vytváraní každý a nebol len jej pasívnym prijímateľom,“ dodáva primátor mesta Trenčín.
Ambasádormi projektu Trenčín 2026 sú fotograf Šimon Snopek a športová osobnosť Marián Gáborík spolu s manželkou Ivanou, ktorí budú šíriť myšlienku EHMK doma aj v zahraničí.
Podľa riaditeľa projektu Stanislava Krajčiho prináša titul EHMK 2026 Slovensku viac než len kultúru: „Zviditeľnenie mesta a krajiny, rozvoj turizmu, posilnenie kultúrnej diplomacie či podpora kreatívneho priemyslu – to všetko sú benefity, ktoré s týmto titulom prichádzajú.“
Trenčín 2026 tak sľubuje nielen veľkolepé podujatia, ale aj dlhodobú zmenu, ktorá zostane mestu aj po skončení projektu. Bude to rok, kedy sa história stretne so súčasnosťou a kedy sa zvedavosť stane motorom kultúrneho a spoločenského života.